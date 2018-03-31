华为，一头驮着1000亿元现金奔跑的牛

3月30日上午，华为投资控股有限公司（以下简称“华为”）发布了2017年年报，年报显示，华为去年实现全球销售收入6036亿元人民币，同比增长15.7%，净利润475亿元，同比增长28.1%。华为在其官方新闻中称“业绩稳健增长”。

虎嗅作者向小田在微博中说：“从A股上市公司来看，营业收入超过华为的只有9家，即中石化、中石油、平安、上汽、工行、中铁、铁建、人寿、建行。从利润来看，超过华为的只有11家，即工行、建行、农行、中行、平安、交行、招行、中石化、神华、民生银行和上汽集团。”

而营收和利润同时超过华为的A股上市公司则只有工行、建行、平安、中石化和上汽集团五家，除了平安均为国企，中国平安虽不是国企，但有国企入股。

先来看一下华为2017年的营收概况，如下图所示：

2017年营收虽然高达6036亿元，但增长速度有所放缓，在过去4年来首次低于20%，这一方面是因为营收基数本来就大，另一方也跟占比最大的运营商业务去年只贡献了2.5%的增长有关。

净利润方面，没什么好说的，去年实现净利润475亿元，净利润率为7.9%，相较去年的7.1%有所提高。

另外，值得一提的是，华为2017年的经营活动现金流几乎翻了一倍（见上图），达到963亿元，接近1000亿元，同比上升95.7%。华为称，这主要因为两点——

1.净利润同比增加28.1%；

2. 2017年运营资产资金变动贡献经营性现金流339亿元，主要受益于消费者业务快速增长持续贡献的现金流，以及管理改进带来的运营商及企业业务运营效率的进一步提升。

从业务层面分析，华为运营商业务去年实现销售收入2978亿元，其同比增长2.5%，占总营收的比重首次下降到50%以下至49.3%，但依然是三大业务中最大的一块儿。

从数字上看，2.5%的增速拖了整体营收的后腿，主要是因为去年整个电信行业的投资不是很大，这种情况下，作为电信供应商，华为自然会受其影响。

华为2018年的重要目标之一就是进行5G准商用测试。而等到5G开始全球范围内规模化商用后，华为运营商业务或再迎来一轮增长高峰，不过那得是2020年以后的事儿了。

企业业务去年实现营收549亿元，同比增长35.1%，占总营收的9.1%。虽然占比有所提升，但依然是三大BG业务中最小的。

消费者业务是过去几年华为新的增长高地，也是现金牛，去年实现营收2372亿元，同比增长31.9%，在手机一片红海的情况下，这个增速还是相对比较高的，这主要得益于华为与荣耀的双品牌战略奏效，去年华为（含荣耀）智能手机的全年发货量为1.53亿台，是全球第三大手机品牌。

至于新成立的Cloud BU，华为尽管单独列出来，但并没有给出具体的营收情况，按照上图，其包含在其他里面。

按地区划分，中国地区表现最为抢眼，总营收为3051亿元，占总营收首次超过50%，达到了50.5%，增速也领先全球，实现了29%的高速增长。中国地区之所以能如此抢眼，或许跟华为消费者业务的主要市场在中国有关。

在此消彼长下，欧洲中东非洲地区去年收入为1639亿元，同比增长仅4.7%，占总营收的比重也进一步下降到30%以下；亚太地区收入为744亿元，同比增长10.3%，占总营收的12.3%；而美洲地区实现营收仅为393亿元，由于众所周知的原因，同比减少10.9%，是唯一出现负增长的地区。

华为每年的年报中，研发费用的投入都是亮点，这次亦不例外，2017年华为研发费用达897亿元，同比增长17.4%，约占全年总收入的14.9%；从上图可以看出，华为在研发费用的增速方面过去五年一直稳定在14%～15%。

华为表示，其近10年累计投入的研发费用超过人民币3940亿元。

华为轮值董事长胡厚昆表示：“我们站在一个新的起点，未来的机会与挑战正以更快的速度扑面而来，坚持不懈的开放创新才能帮我们立于不败之地。未来十年，华为将以每年超过100亿美元的规模持续加大在技术创新上的投入，积极开放合作，吸引、培养顶尖人才，加强探索性研究，从而更好地使能数字化、智能化转型。”

华为表示，该公司从事研究与开发的人员约8万人，占华为员工总数（约18万）的45%，这一比例在中国科技企业中算是相当高的了。在专利数量方面，华为累计专利授权为74307件，其中90%以上为发明专利。

除了各种营收、利润、增长外，华为员工的收入也是外界所关注甚至是主要关注的，年报显示，2017年当期的雇员费用为1403亿元，同比增长15.1%。

若仅以支付雇员工资、薪金及其他福利金额、时间单位计划项目下金额计算，以18万人计，2017年华为员工人均年薪酬为68.9万元，而2016年的人均薪酬为59.6万元。

一年间，每人平均年薪增长了9.3万元。

当然，其实这种平均值算法是没有任何意义的，底层员工和高层之间的差距根本不能以道里计。

而随着华为2017年年报的发布，日前刚刚进行了董事会更迭的华为有了新的全家福，穿着粉色棒球衫的任正非站在后面笑得不像70岁的。