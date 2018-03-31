离职Windows老大谈WP为何失败：对手太快追不上！

3月30日，Windows部门老大特里·迈尔森(Terry Myerson)确认将从微软离职，接下来几个月里完成工作交接之后就会离开。似乎每一位从工作已久的大公司离职的领导人都会写一封告别信，而迈尔森也不例外。在告别信中，他简要回顾了自己在微软度过的岁月，还包括自己对Windows Phone平台失败的思考。

特里·迈尔森是第一批Windows Phone手机的主要领导者之一，同时也是对抗Android和iOS的先锋。不过，在这封告别信中，他承认微软Windows Phone项目失败了，并坦言是因为错过了最佳时机，实在难以追赶上竞争对手。

迈尔森在告别信中说，“就在iPhone推出一年之前，我亲自参加了与苹果就Exchange ActiveSync授权进行谈判的会议，并因此拿到2007年v1版iPhone (现在还放在办公室里)。我向来是一个非常善于直接表达意见的智能手机爱好者，所以我知道这其中的重要性。”

“Android操作系统于9月（2007年）推出，之后我清楚地记得，应该是星期五，Andy Andy和Robbie Bach开始让我领导Windows Mobile项目。面对非触控无应用商店的Windows Mobile平台，我知道一定会有很多工作要做，我虽然很荣誉，但也有点胆怯。十天后，我的办公室搬进了总部。”

很显然，迈尔森经历了当今两大移动操作平台iPhone和Android的萌芽和崛起，并且还亲自在微软内部打造竞品进行反击，但随后的事情大家都知道了，iPhone和Android改变了整个智能手机的格局。

迈尔森对此表示，尽管Windows Phone系统已经消亡，但该平台有其自身的优势，其中之一就是微软对移动用户体验的专注。他说，微软努力让手机成为非常具有竞争力的解决方案，不过有很多重大创新错过了最佳时机，因为竞争对手的快速增长，有一些想法都还未来得及实现，一切就都失败了。

他说：“我们在手机用户体验方面进行了创新，对于一些从未被挖掘的商业模式我们制定了创新的计划。我们非常努力，但真的很难，因为这个行业的发展速度比我们追赶的速度要快的多了。”

当然了，迈尔森还提到了Windows Phone无法与Android和iOS竞争的关键原因，那就是它的基底。Windows CE有太多缺点需要一一解决，就因为这一点，让Windows Phone很难成为谷歌和苹果的移动操作系统的替代品。

迈尔森表示：“回顾我那个阶段的职业生涯，我最大的收获就是：成功需要商业模式、用户体验和技术结合到一起。我们的平台提供了差异化的体验，但是事后很显然，Android所代表的商业模式其颠覆性是如此惊人，而我们早期开发的Windows Pone版本，还只是基于一个针对小型嵌入式系统设计的不完整的Windows CE平台而来，这导致了我们步履蹒跚，陷入无止境的追赶中。”

微软的最后一次尝试是在2015年，当时推出了新一代旗舰设备，并发布了全新的Windows 10 Mobile操作系统。可结局还是像大家看到的那样，Lumia旗舰无论在性能和功能上都难以与iPhone和高端Android旗舰抗衡。当然了，不可否认当时微软在手机上的创新仍在继续，例如推出了Windows Hello生物识别功能。

由于微软糟糕的系统软件支持，加上开发人员对该平台根本没有投入的兴趣，导致Windows 10 Mobile的增长相当困难，仅因为没有应用程序可用这一点，用户就不得不倒戈向iPhone和Android阵营。虽然那些年微软也尝试通过各种举措吸引开发者，但都被证明是不可能成功的，不可能有开发者愿意完全押注这一平台。

当前Windows 10 Mobile系统已经处于维护阶段，不会再为其增加新功能，虽然微软还会为其发布安全更新，但就系统版本的支持周期而言，2019年年底一切支持都将完全停止。