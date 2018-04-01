竟然先不是企鹅！腾讯4月1日宣布正式养鹅，正在贵州规划建山洞鹅厂

IT之家4月1日消息 4月1日，腾讯公司宣布，筹备近两年的“AI生态鹅厂”已在贵州贵安新区完成项目主体建设，预计于年内投产运行。因QQ企鹅形象，腾讯公司一直被外界冠以“鹅厂”之名。此次开办真正的饲养鹅厂，腾讯表示，是其布局互联网+农业、AI+农业、以及智慧零售的一次新尝试。

由于企鹅所需饲养条件较高，目前腾讯将先以贵州平坝灰鹅作为试点，未来或考虑引入天鹅和企鹅。

▲AI鹅厂鸟瞰图（设计图）

▲正在建设中的鹅厂养殖区

IT之家报道，为了适应鹅的成长，保证其肉质健康，腾讯通过多年积累的技术，会将山洞控制在恒温恒湿，PUE（电能使用效率）大幅降低至1.1左右。项目组介绍，该数值的行业基准是2，越接近1表明能效水平越好，绿色化程度越高。

按照规划，5000只贵州平坝灰鹅将首批入驻。随后，将逐步扩大养殖规模至20万只。

而腾讯自主研发的T-block(腾讯积木)技术，可满足厂区实现各式定制化的扩容，并可实时动态地可视化管理和远程操作。

为了更好的养鹅，腾讯还推出了鹅脸识别、鹅语翻译，腾讯AI医学影像产品-腾讯觅影也将对鹅的疾病进行早筛、早诊早治。

最后，腾讯进一步表示：

祝大家愚人节快乐！

不过，腾讯正在贵州贵安新区规划建设中国首个山洞数据中心，这个事是真的。AI+农业，腾讯也在关注。