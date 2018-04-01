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中国银联：与微信支付开展条码支付业务合作

2018-4-1 10:46:18来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家4月1日消息 中国银联发布公告称，中国银联与财付通支付科技有限公司签署合作协议，正式开展微信支付条码支付业务合作。

中国银联在公告中表示，中国银联与微信支付已完成系统对接、联调测试和生产验证，各项准备工作全面就绪。即日起，中国银联面向收单机构提供微信支付条码支付业务接入测试服务。

以下为中国银联公告全文：

关于中国银联与财付通开展微信支付条码支付业务合作的公告

为全面贯彻落实《中国人民银行关于规范支付创新业务的通知》（银发〔2017〕281号）和《中国人民银行关于印发<条码支付业务规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕296号）等监管文件要求，中国银联与财付通支付科技有限公司签署合作协议，正式开展微信支付条码支付业务合作。双方工作人员以高度的使命感和历史责任感，排除时间紧、任务重等困难，加班加点开展工作，确保系统对接在政策规定的时间点前投产上线。

当前，中国银联与微信支付已完成系统对接、联调测试和生产验证，各项准备工作全面就绪。即日起，中国银联面向收单机构提供微信支付条码支付业务接入测试服务，各收单机构可登陆银联开放平台（域名为https：//open.unionpay.com，机构版）获取相关文档，根据中国银联和微信支付的指引分批接入。

在做好微信支付条码支付业务转接清算服务的同时，中国银联也做好了为其它机构提供转接清算服务的准备，并将在监管机构的指导下，秉承开放、合作、共赢的理念，依法合规为市场主体提供安全、优质、高效的转接清算服务。

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关键词：银联微信支付

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