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微博热搜：IT之家加入少先队

2018-4-1 11:03:48来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家4月1日消息 再过一个半月左右时间，IT之家就7周岁了。如果按照6岁上小学一年级了话，IT之家马上就二年级了！！！柯南看了得叫师兄有没有。

在即将升到小二之际，“IT之家加入少先队”成功混进了微博热搜！

▲IT之家加入少先队

这是大事啊，愚人节里的大事！

引用刺客老大在IT之家6周岁的话：

如果说此时此刻的心情，那真相是一句话：时间过得好快。

记得去年还在和大家聊着要做第一，聊着“正心、取势、明道、优术、合众、践行”，一切犹在耳边，今年就很突然的又长大一岁。

关于6岁的IT之家，距离科技媒体第一这个里程碑已经越来越近，我们今年还要再做冲刺，事实上，从2016年开始，IT之家平均单篇的文章阅读量和评论量，我们在科技媒体里已经是第一，这些大家可以公开验证。6岁的IT之家现在已经正式位居国内科技媒体第二名，每年都有进步。

▲小编出家

最后，上热搜是微博推出的愚人节活动，小编用个人账号看了一下，发现我被出家了……emmmm~想起来刚入职的时候，取个笔名叫“守一”，然后，我就成了“守一方丈”……

▲内部群聊天截图，我打码了，这不算泄密→_→

愚人节微博热搜活动，大家都被啥了啊？欢迎在评论区评论，阿弥陀佛……

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关键词：微博热搜

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