俄罗斯拨款5200万美元发展数字经济

IT之家4月1日消息 俄罗斯政府3月31日发布公告，称俄罗斯总理梅德韦杰夫日前签署一项命令，要求从政府储备基金中拨款约30亿卢布（约合5200万美元）用于发展本国数字经济。

梅德韦杰夫表示这笔资金将主要用于该项目框架下的信息基础设施建设，加强科研能力、技术储备和信息安全等。“俄罗斯联邦数字经济”计划于2017年7月签署，整合了俄罗斯政府原有和最新的数字经济发展方案，俄罗斯希望通过该计划让俄罗斯在数字经济监管标准、人才培养、科研能力建设、信息安全和信息基础设施建设等方面实现长足发展。