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海尔京东超级品牌日预热开启：爆款直降，白条12期免息

2018-4-1 11:54:47来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

IT之家4月1日消息 海尔将在4月4日开启京东超级品牌日促销，全场爆款直降，组合套购赠豪礼，白条享12期免息。目前该活动预热已正式上线，特惠爆款可提前加购，参与活动：手机点此PC点此

此次促销涵盖海尔旗下冰箱、洗衣机、空调、电视、热水器、厨电、冷柜、洗碗机等品类商品，其中冰箱最高优惠2000元，购冰洗组合套装可获赠海尔母婴空气净化器、3D智能影院等好礼，空调柜挂套装满9000减400满12000减500，烟机8年免费包修，99升家用冷柜低至699元……

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• 海尔京东超级品牌日直达：手机点此 | PC点此

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关键词：京东精选海尔

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