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蚂蚁金服发布全球首款区块链喷漆：或将根治碰瓷

2018-4-1 12:48:09来源：IT之家作者：雪泉责编：雪泉评论：

IT之家4月1日消息 司机族和碰瓷党之间的较量将迎来神逆转。4月1日，蚂蚁技术实验室发布全球首款区块链喷漆Block 7，喷谁谁上链。据了解，这款喷漆将在WithAnt天猫旗舰店独家发售，售价499元。

根据产品页面上的介绍，这是一款“防碰瓷神器”。司机将这款漆喷在车上，就能将汽车变成区块链上的节点。遇上疑似碰瓷党，汽车上的各种传感器会自动将本车车体形变、行人间距、视频记录做好数据安全转换后上链，同时请求附近上链的汽车、智能路灯、摄像头等交通设施联合作证，将多维度捕捉到的现场信息加签名后上链，多方交叉验证，迅速还原真实现场。

防碰瓷只是这款喷漆的作用之一。汽车上链后，着急赶路的司机还能发起让路智能合约，接受这个合约的司机让路并获得奖励，“比如下次轮到你着急赶路，你就享有发起让路合约的优先权。”

区块链技术在过去一年被广泛关注，但一直迟迟不能规模化商用，最核心的瓶颈是区块链技术此前均应用于线上的数字世界，但要商用必须得解决线下的物理世界如何上链的难题。这款区块链喷漆为解决物理世界和数字世界的锚定提供了新的思路。

“区块链要在现实社会中产生真实价值才有意义，”蚂蚁技术实验室区块链负责人张辉告诉记者，要解决锚定的技术难题，单纯依靠区块链底层技术是不够的，需要和IOT、生物识别、AI等多种创新技术结合，才能将现实世界中的人和物与链上记录锚定。

另据蚂蚁技术实验室方面透露，Block7只是小试牛刀，他们正在全力研发区块链量子网络，目标是实现分布式账本全局量子纠缠，实现零时延，以及10亿笔/秒TPS的系统共识性能。目前蚂蚁区块链TPS为2.5万笔/秒，而业界平均水平是1000笔/秒。

阿里区块链喷漆视频：

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关键词：区块链阿里愚人节

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