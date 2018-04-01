WiFi万能钥匙被央视怼了，大快人心

半个月前的央视“315晚会”虽然只报道了一些不痛不痒的案例，但这两天央视财经频道的《经济半小时》，倒是实打实地怼了一家被不少人深恶痛绝的公司：WiFi万能钥匙。

说起这个WiFi万能钥匙，很多人想必都不陌生，可能还曾使用过或正在使用。官方的简介用了一堆新概念：

全球网络共享平台，基于共享经济的模式，通过云计算和大数据技术，利用热点主人分享的闲置WiFi资源，为用户提供免费、稳定、安全的上网服务。

其实就是一个可以让你无需知道密码，就能连接上各种WiFi热点的工具，说白了，就是“蹭网用的”。

所谓的“万能钥匙”有多厉害？在28日播出的《经济半小时》中，记者就试验了一番，带着装有WiFi万能钥匙的手机，先后去了居民小区、商城和餐厅，顺利连上热点无压力，甚至还进入了一户居民的路由后台。

你说居民和商家可能安全意识不够强，那就再来试试挑战一下高难度的。记者来到了中国银行一家分行，好家伙，这回又顺利连上了，注意了，还不是银行营业厅对顾客开放的WiFi，而是银行内部其他办公部门的网络。

保险公司的WiFi网络也未能幸免。记者站在中国人民财产保险有限公司北京分公司大门口，软件就显示至少有6个热点可供连接。在上海CBD陆家嘴，包括东亚银行、海银金融在内的金融机构的加密WiFi，全都在WiFi万能钥匙中变成了可随意连接的免费网络。

更逆天的是，WiFi万能钥匙连外交部的网络也没放过，记者毫不费劲地在门口蹭上了外交部的WiFi。一同被蹭网的还有上海市人民政府、中国检验检疫大厅等政府机构……这个万能钥匙果然“万能”。

与WiFi万能钥匙一同出镜的，还有另一款叫作“Wi-Fi钥匙”的应用，功能更为强悍，除了能够破解WiFi登录密码，还能在获得root权限的手机上直接查看明文密码。

天下没有免费午餐，WiFi万能钥匙免费为用户提供各种上网密码，显然也不是为了做慈善，那么他们靠什么赚钱呢？

不得不承认，蹭网的行为虽然不光彩，但确实是一种普遍的需求，WiFi万能钥匙正是抓住了人们这一心理，通过提供蹭网服务，吸引了大批用户，官方号称用户量已经突破9亿。有了流量，最简单的变现方式就是广告了。

节目中，记者联系到了WiFi万能钥匙的广告代理商，对方表示什么广告都能接：赌博也好，黄暴也罢，钱给到位，没有什么广告是不能出现在WiFi万能钥匙上的。

节目播出后，WiFi万能钥匙赶紧出来澄清，主要表明三点：

我们没有“偷取密码”，而是通过“资源共享”的方式为用户提供便捷上网；

节目中出现的“Wi-Fi钥匙”，实乃山寨，这些年WiFi万能钥匙名气大了，蹭热点的app太多了举报都举报不过来；

加大查处非WiFi热点主人进行分享的力度，顺便说一句，分享热点是的有回报，我们已经为WiFi主人提供了价值超过10亿元的回报。

然而这样的解释并不能让人信服。首先，app没有主动提示用户登陆即视为同意用户协议，热点会自动被分享至网络；其次，声明中说会查处非热点主人的分享，但判断是否为热点主人的依据又是什么？输入路由器后台账号密码？还是上传SSID和MAC地址？

说到上传SSID和MAC地址，倒是在进行取消热点分享操作时必须提交的资料，之前的版本还会要求将路由器背面外观拍照上传，但显然将如此重要的信息交给第三方，并不能让人放心。连WiFi密码都可以在不经过主人同意的情况下被分享出去，又如何保证路由器的信息不被挪作他用？

顺便说一句，我们测试了一下WiFi万能钥匙iOS版，不知道是否因为系统权限问题，一直提示连接失败，也没有如Android版一样提供取消热点分享的入口。

而在Android版中，申请取消热点分享时，页面还会提示建议通过更改密码的方式阻止他人访问。但问题是，修改了密码之后，一旦使用该网络的手机装有WiFi万能钥匙，新密码还是会被上传至服务器，改了跟没改有区别吗？

说了这么多，这个WiFi万能钥匙究竟是什么来头？官网显示其所有者为“上海连尚网络”，属于掌门科技集团旗下的创业公司，CEO是陈大年，当然，他更为人所知的身份是陈天乔的弟弟，盛大网络创始人之一。

（图片来自：凤凰科技-凤凰网）

WiFi万能钥匙自2013年诞生以来，号称已有9亿用户，它首次引起外界注意，大概要追溯到2015年年末，陈大年在给员工的感谢信中宣布要给WiFi万能钥匙团队的员工一人发一台特斯拉作为年终奖。是不是卫星新闻、车最终发没发，大概只有当事人自己清楚了。

然而，虽然这些年来，网络上对WiFi万能钥匙的讨伐一直存在，但像这样被权威媒体曝光，似乎还是头一回。不过，我们在查询资料的时候，发现了两则有趣的新闻，不妨和大家分享一下：

总之，奉劝大家远离这种公司的产品，有条件的小伙伴，可以采取设置访客网络（现在市面很多路由器均具备此功能）、关闭SSID广播等措施，免得因为来访的亲戚好友当中有人装了WiFi万能钥匙而泄露密码。