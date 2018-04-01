如果光顾找彩蛋，《头号玩家》你可能只看懂了一半

已经72岁的史蒂文·斯皮尔伯格很久没这么酷了。

他最近两年的电影《圆梦巨人》（2016）和《华盛顿邮报》（2018）虽然都不差，但我们总还在期待一些别的，与众不同的东西。

毕竟，他是斯皮尔伯格，是那个拍出《E.T.外星人》《侏罗纪公园》《少数派报告》等无数大电影的好莱坞导演。

直到《头号玩家》（Ready Player One）登场，观众在电影院里一边吃着爆米花，一边不停说着「卧槽」时，我知道，大家期待的那个导演又回来了。

一张图你能看到多少彩蛋？

但我更想要了解的是，作为全世界最受关注的电影导演，斯皮尔伯格究竟为何会拍这样一个故事，在影迷们疯狂找到的上百个彩蛋之外，这个大导演究竟还想要表达些什么？在周五周六看了两遍之后，我想是时候找出问题的答案了。

《头号玩家》取材自同名小说，作者是美国作家恩斯特·克莱恩（Ernest Cline），他是一位编剧和小说家，《头号玩家》是他的第一部小说，完成于2011年。彼时整个VR行业给大众带来不少未来的憧憬，于是作者将小说搬到了2044年的未来，并以VR世界作为为主舞台：

主角韦德·沃兹（Wade Watts）生活在一个社会经济正在崩塌的时代，能源问题、气候变化和人口过剩等因素让人们逃避现实，转而在虚拟世界「绿洲」（The Oisis）中寻找自我。而作为绿洲创建者的詹姆斯·哈利迪（James Halliday）在临终时向全世界宣布自己把遗产放在了游戏中，只要破解谜题，就能成为绿洲的新主人，这无疑给了很多人一夜暴富的可能。由此无数人沉浸在虚拟世界并希望能够最终接管绿洲，主角也是这群人中的一员，他的冒险则成了整个故事的核心。

把《头号玩家》这样的故事搬上荧幕，无疑是令无数游戏迷、动漫迷和小说迷激动的梦想，但斯皮尔伯格愿意尝试这样的故事，看重的不仅仅是粉丝，而是更深一层的东西，在谈到最初的想法时，他这样说：

我第一次读到《头号玩家》小说时，里面超前的叙述和倒叙手法，同时体现出了出众的文学造诣。

恩斯特·克莱恩对未来的展望突然就浮现在了我的眼前，我认为不久后的一天，里面的情节就会变成现实，里面存在反乌托邦社会，而我们的经济根基在土崩瓦解，那是个逃避的好时机，所以虚拟现实将是最强劲的精神寄托（Super Drug）。所以，在《头号玩家》里，斯皮尔伯格其实着重刻画了两个核心，我认为这也是电影的精妙之处：

1，电影讲述的是未来世界的故事，但电影中出现的各种元素将观众拉向80，90年代的经典作品，即他所说的「超前的叙述和倒叙手法」，这种带有过去的情怀，同时又有未来风格的时代融合，是其吸引观众的一大特点；

2，电影背景设定在一个更加贫瘠的未来世界，真实世界的混乱、停滞与虚拟世界的虚幻、美好带来的巨大反差，让身处于当下的我们更容易看到自己世界的影子，也因此，带有暗示性的告诉我们未来的样子，即「最强劲的精神寄托（Super Drug）」。

我想，第一点是作为商业片导演的斯皮尔伯格所痴迷的风格，但第二点，这个故事背后想要带给人的启示性的内容，才是他更想要实现的目标。对于曾拍出《侏罗纪公园》《少数派报告》等既具有商业性，同时还带有思考性，科幻色彩的电影导演来说，《头号玩家》就属于这种期待的风格。

在令人炫目的故事之外，《头号玩家》刻意营造出的真实世界和虚拟世界的反差，似乎都在最近让人无意识地联想到当下令人担忧的互联网问题。

就在电影上映的这段时间，互联网行业发生了不少大事，尤其是作为海外第一社交平台Facebook事件，让不少人意识到个人隐私被利用的可怕后果。

随着技术进步，当我们的隐私接近为零，我们究竟会面对什么？

在电影中，这个问题没有被刻意提出，但主角遭遇到的各种危险，连同他身边的世界发生的一切，恰好说明了，在一个因为互联网不受约束发展到一定程度的世界，未必有我们想象中的美好。尽管结局以Happy Ending收尾，斯皮尔伯格没有对这些问题做出解答，但也足以在电影剧情中看到可能因此带来的结果。

故事主人公沃兹曾说自己是「迷失的一代」，似乎也在表达导演和作者的想法：

我们这代人被称为迷失的一代，迷失并不是因为我们去了哪里，而是因为无处可去。显然，在大场景的特效之外，作为导演的斯皮尔伯格还想讲的更多。但这些，我们恐怕只能在作者的第二本小说中看到了。