维护土豆服务器，育碧诚招农业技术员

IT之家4月1日消息 还记得前几天“微软招聘”账号开启的“招聘”活动吗？招聘日赚300～500元的打字员......图中还出现了“24小时有单可接”、“请联系微信xxxx”等字样，看起来是被盗号无误了。

国际大厂都喜欢搞这些“出其不意”的东西，与微软被盗号不同的是，今天凌晨育碧手游官方就自黑了一把——诚招农业技术员。

今天凌晨，育碧手游官方微博发布了一条招聘启事，称由于工作室业务范围扩展，急需一批农业方向的专业技术人员。

【招聘启事】育碧诚招农业技术员，月薪面议，职位介绍如下图所示。由于该职位是急招职位，请各位帮忙扩散。转发本条微博并@一名好友，即有机会获得《#孤岛惊魂5#》约瑟夫·席德手办一个，4月6日（清明节）抽，希望大家踊跃参与，谢谢！

基本职位描述要求精通基本农作物种植技术、2年相关领域行业经验等等，有模有样，这是因为要维护土豆服务器吗？

等一下，别忘了今天是什么节日！

关于育碧土豆服务器的梗：

资料显示，2000年，一位名为佛瑞德·怀特的男子创造一台用5个马铃薯为动力的Web服务器，这服务器每秒钟仅可以处理0.2个页面请求，最终怀特放弃这台服务器，不过他放弃的主要原因不是忍受不了服务器的性能，而是“忍受不了马铃薯的腐烂”。

所有游戏厂商中，育碧的服务器是最差的，经常出现延迟、卡顿、掉线等，连续多款游戏没有改善这个问题（彩虹六号除外），所以育碧服务器被黑的最多，因此“土豆服务器”也会被直接代指育碧的服务器。

另一个原因，一篇来自荷兰的恶搞文章说他们的黑客成功在土豆上安装Linux，这篇文章在当时有不少人信以为真。后来“土豆服务器”也被玩家用来代指差的游戏服务器，也是育碧...

补充：

刚刚，育碧又开始自黑了！！