京东在广州开设快闪店，也是刷脸支付的无人超市

3月29日晚，京东在广州中华广场开出了第一家快闪店，取名叫“JOY SPACE无界零售快闪店”。

JOY SPACE将以7天为一个周期，相继出现在全国各大城市，广州这家快闪店正式的营业时间是3月30日到4月6日。爱范儿有幸受到邀请，提前进店体验了一把。

京东的快闪店主打无人零售概念，与其他无人店类似，进店之前需要先进行一次账号的绑定。

作为腾讯亲密的合作伙伴，这次京东不仅支持用自家app认证身份，也上线了“京东X无人超市”的小程序，用户可以直接用微信扫描门口二维码，将小程序绑定京东账号、开通免密支付后，就会得到一枚用于身份识别的二维码，在门口的闸机上扫码并完成人脸识别后即可进店。

JOY SPACE的面积约为150平米，商品以美妆、日用品、零食为主，京东不久前上线的自有品牌“京造”也出现在了店内，可以看作是一个高配版的便利店。

美妆区还配备了两面“魔镜”，顾客可以对照镜中的影像，进行虚拟“试妆”，对比不同口红色号、粉底的上妆效果。镜子旁还放置了一台京东的智能音箱，可以针对顾客提出的肤质、搭配问题给出解决方案。

店内还安放了一块互动屏幕，顾客可以在这查看自己在系统里的用户画像，获取商品推荐。

结账时，则需要穿越一小段“隧道”，隧道里的屏幕会自动显示你所购买的商品，完成扣款后，出口自动打开，不知不觉中就完成了一次剁手。

京东的工作人员告诉爱范儿，商品的自动识别是借助RFID（射频识别）技术实现的，现场每件商品都贴有一个RFID标签，这也是目前无人店采用较多的方案。

（印有“无人超市”字样的标签即为RFID 标签）

不过可能因为快闪店仍处于试营业阶段，难免还是有状况发生。比如有的顾客在支付时，系统就一直无法识别其身份；而爱范儿遇到的问题则是在拿了4件商品的结账时，系统只识别出2件。所以现阶段，无人店肯定还是无法做到真正“无人”。

JOY SPACE并不是以电商起家的京东第一次来到线下。早在去年年初，京东线下实体店就出现在了北京朝阳区一家永辉超市的内部，起名为“京东·京选空间”，但主要以3C电子产品和部分“全球购”商品的展示为主，还未涉及到太多新技术的应用。

而自从去年下半年提出“无界零售”概念以来，京东在线下就愈发活跃了。先是在“双11”当天搞出了1111家京东便利店同时开业的大阵仗，接着又在12月底开出了首家生鲜超市“7FRESH”，京东X无人超市也先后在各地开张，今年据说要开100家。

至于快闪店，京东打算将它作为一个长期持续的项目，未来“JOY SPACE”快闪店活动将陆续全国各地开展，计划逐步扩展为包括综合店、品牌定制店、主题店在内的，具备更丰富模式的常态化项目。