王兴首谈美团上市：这些年一直在筹备，个人占股10%

2018年伊始，滴滴与美团的世纪大战就拉开序幕，如今火药味愈发浓重。作为参战方之一的王兴，其野心和焦虑暴露无遗。

上周，他在个人饭否上爆料「孙正义正在促使滴滴与Uber全球合并」，并谈到了滴滴与美团的差异，「滴滴喜欢以资本为中心，美团坚持以客户为中心」。

在科技媒体The Information的采访中，王兴正式回应了美团的上市计划，并介绍了美团的发展历程、新业务和未来计划。

八年前，王兴一手创办了团购网站「美团」，如今，他已经将这家初创公司打造成为估值300亿美元的本地化服务平台，和滴滴、今日头条被视为继BAT之后的「次级流量入口」，是中国当之无愧的科技独角兽。

随着国内证券市场政策地不断开放，美团的上市计划正逐渐明确。而另一方面，在外围市场，王兴正在与阿里巴巴和滴滴两大巨头进行直面对抗。

王兴表示，他并不会因为强大独裁的竞争对手而感到害怕，「我所做的这一切只是为了追随新兴的中产阶级。」2015年，这位39岁的企业家首次接受西方媒体采访，他立下的目标是让其用户群增加一倍，当时美团的用户已经超过3亿。现在，美团的目标用户群是6.5亿中产阶级——因为智能手机将在这群人中全面普及。

随时可以上市

「过去的这几年，我们一直在努力确保公司随时能够上市，」王兴表示，但他拒绝透露上市时间和地点等细节。据彭博社援引知情人士消息，王兴将把美团放到香港上市，最早在2018年，估值在600亿至800亿美元之间。另外，也有可能选择国内上市。

如果美团成功上市，第一赢家将会是腾讯和美团最大的海外股东——在线旅游和团购网站Priceline。此外，红杉资本、高瓴资本、DST Global、Fidelity（富达国际）、General Atlantic（海外私募基金）和Tiger Global Management（老虎基金）等都将是它的受益者。

王兴透露，自己拥有公司超过10%的股份。按照800亿美元的估值计算，美团上市后，他的身价将达到80亿美元。他表示，经济紧张时，他不得不从父母那借钱来贴补家用，因为他没有出售过公司的任何股份。

正如王兴所言，他一直在筹备上市，而在上市之前王兴正在进行一场赌博——不断扩展新业务以获得漂亮的营收数字。

当下，美团滴滴答答酣战正欢。打车和外卖，分别被视为两家的核心腹地的业务正在被对方不断挑衅。这可能是一场劳命伤财的竞争。滴滴的一名高管曾将其称为「世纪之战」。

为了吸引更多司机，年初滴滴与招商银行合作进军汽车金融领域，为其平台上的司机提供汽车贷款，以刺激更多的潜在用户。与此同时，「美团打车」相继登陆南京、上海，同日拿下杭州运营资质。而随着「滴滴配送」App上线后，滴滴外卖业务计划于4月1日在无锡启动。

如今，美团已经获得10个城市的网约车经营许可，首先拟定的7个城市包括北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门。靠近上海的南京成为美团入局的第一座城。

美团曾对外表示，已经获得当地三分之一的市场份额。滴滴发言人却强硬地回应道，「滴滴在在南京租车市场份额很稳定，处于绝对的统治地位。」

如今，美团已经将租车业务的触角伸向上海——中国最大的乘车市场之一，为他们提供折扣和司机补贴。不过，在美团上线上海的第二天，就有相关「马甲车」被罚，遭到有关政府「约谈」。

有媒体指出，美团打车存在刷单行为以骗取补贴。美团表示否认，并称他们有强大的系统来检测和防止刷单行为。

此外，美团还推出了在线旅游业务，并与最大的OTA网站携程达成合作，携程背后有着搜索巨头和Booking Holdings的支柱。美团还和京东合作以抗衡和阿里在外卖和配送领域的竞争。

美团只做一件事

如今，美团每天提供2000万份外卖，这占到了美团整体业务的一半。但王兴认为这还不够。

「抛开其他国家和地区，在中国就有13亿人口，大部分人都是一日三餐，」王兴说道，「理论上应该是每天40亿顿饭。」

在过去的一年里，美团至少吸引了3.2亿名用户。美团方面表示，大约90%的用户流量来自其自有APP，这大大降低了新业务的获客成本。

王兴相信，美团未来将覆盖中国6.5亿人的城市中产阶级，因为这群人将会是智能手机的忠实用户。这看似是一个遥不可及的目标，但在完全拥抱互联网的中国却是完全有可能的。

中国互联网环境的优越性催生出了少见的大体量公司：腾讯微信的最新月活跃用户已经达到10亿。阿里巴巴是5.8亿。

「看起来我们什么都做，但实际上我们只做一件事，」王兴说道。

「你所看到的美团覆盖了很多垂直领域，是因为这些用户群体或多或少地存在交集。想要下馆子的、点外卖的、看电影的、旅游的、租车的，基本上是同一个群体。」

王兴将美团比作服务领域的阿里巴巴。

他说道，「你可以从亚马逊或者淘宝网购买很多东西，但它们只是电子商务平台，用于购买实体商品。美团则是出售服务的电子商务平台，」他反问，「还有哪个平台每天可能拥有数百万甚至数十亿单的交易量？」

高增长率的背后是高成本，王兴并不是高枕无忧，他需要时常警惕因为竞争对手的动作被迫陷入新一轮烧钱补贴大战，又或者，一个新兴的入局者来搅局。

在美团早期投资中，阿里是最为关键的一个，随后的几轮融资里都能看到他坚定的身影。直到2015年1月，富达国际等投资者对于美团的估值为70亿美元。也是在那一年，阿里和王兴的关系开始「走偏」。

2015年夏天，阿里和其金融分支机构蚂蚁金服启动了「口碑」，这是一款投资近10亿美元的本地服务应用。同年10月，美团与大众点评合并，后者是一家以阿里作为竞争对手并有着腾讯作为后盾本地应用，合并后的新公司估值达到并以180亿美元。

那一年，王兴和阿里巴巴分手。

王兴曾对说道，这是因为阿里开始寻求更多控制权。「我说谢谢，不用了。我想成为一家独立的公司。」对此阿里并没有回应，不过深知阿里「独裁」风格的张旭豪倒是说了话，他评价道「格局高的人不应该那样谈论自己的股东」。

张旭豪是美团竞争对手「饿了么」的创始人。过去的几年里，阿里持续在饿了么押注重金，正是看中了其背后强大的配送能力和他在三四线城市的积淀。

但王兴还有钱可以烧，投资者已经提前为王兴账户打进了数十亿美元。

根据美团2017年11月公布的数据，在10月份融资40亿美元后，美团的账面上还有70亿美元。美团对外表示，公司在2017年收入翻了一番达到54亿美元，平台总交易量达570亿美元。

向库克展示的新业务

在北京一幢普通的办公楼里，王兴工位被淹没在普通员工之中，一眼望不到头的办公区，求职者正在走廊间的圆桌上做着自我介绍。这里没有免费的小吃饮料，和典型的硅谷式科技公司风格截然不同。

在公司总部的创业展示区里，有一间被完整复制的包子铺，店里还有用塑料制成的包子。这家店面的原型是位于上海四川中路的大壶春。

去年12月，王兴曾与苹果CEO蒂姆库克在这里共同进餐。当时，王兴带着库克体验了手机点菜、结账、取餐等功能，并展现了中国菜馆的移动支付场景。库克表示这种点单体验在美国还没有，王兴则兴致盎然地提出或许美团可以把这种经验带去美国。

这项展示同时也是美团将要拓展的业务，即面向线下店面的应用服务，帮助他们预订、制定销售计划和管理库存。菜单上的二维码和用户的数字钱包共同构成线下支付。这款面向企业的管理软件将与「美团」APP形成联动。这种类似于阿里的商业模式——为上游的商户提供大量管理式服务，能够确保他们与美团的应用产生更强的黏性。

王兴指出，美团当下最大的开支来自于旗下的50万名送餐骑手，过去一年大概完成了70亿份订单。

为了能让这些投入产生更大收益，美图在后台系统引入了人工智能技术。配送员每天的配送路线都通过机器学习算法优化，目的是让每一位配送员在尽可能短的线路里完成配送，同时以确保每一份订单的配送时间不超过28分钟。

此外，美团的研发团队还在思考如何送得更快、送出更多餐食，其中一个小组项目是让无人车配送食物。王兴表示，这个项目将在五年内交付，「说实话，这只是时间问题。」

创业精神来自父亲

王兴的英语十分流利，这得益于他在美国特拉华大学的求学经历，清华大学本科毕业后，王兴拿着全额奖学金前往美国学习计算机。在攻读博士学位期间，他却毅然中断学业选择回国创业。

过去的十年里，王兴的创业故事广为流传，充满着传奇色彩。三次创业，王兴都相当于白手起家，校内网开创了中国SNS的先河，饭否则成为中国微博范本，美团是中国团购的最后战士。

不过前两次，王兴都做了先烈，到了美团终于做成。

采访中，王兴将他身上的创业精神一部分归因于父亲。他还回忆起，自己从小就会动手焊接收音机，在澡缸里萃取硫酸铜。

据王兴介绍，父亲是家中四兄弟中的老大。王兴的爷爷是一位剧作家，在文革开始席卷中国的头几个月里受到迫害去世。高中辍学后，父亲便承担着照顾家庭的重责，并创立了当地最大的水泥厂。上世纪90年代，在改革开放带来的房地产热潮下，水泥产业也一片火红。

王兴和父亲的关系很亲密。王兴透露，最近他还和父亲去了一趟印度，王兴投资了一家当地的食品配送公司Swiggy。

采访尾声，王先生回忆起多年前的一个场景。

父亲指着家乡周边的隧道和桥梁说，「那里出自我们生产的水泥」。「他说话时语气冷静而克制，但我能看到他眼里的自豪，」王兴眼眶有些湿润，「我的父亲曾是国家的建造者。我想我也是。」