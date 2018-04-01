余额宝“限购”已近两个月，专家：为防止出流动性风险

IT之家4月1日消息 在今年初，余额宝发布消息称，为防止余额宝货币市场基金规模过快增长并保持长期稳健运行，天弘基金管理有限公司决定自2018年2月1日起至3月15日调整余额宝服务规则，在此期间自动转入功能暂停执行，用户可在次日9点尝试手动转入。现在余额宝“限购”已经近两个月，但仍没有放开的迹象。登录支付宝APP，点击余额宝转入，直接提示“今日额度已用完，明日9:00开售”。

据界面新闻引述蚂蚁金服相关人士的话称，经与天弘基金管理有限公司协商，为保持余额宝货币市场基金稳健运行，当前仍暂时需要继续限制余额宝每日申购总量，具体恢复时间，以余额宝页面提示为准。这个回复其实很明白，余额宝的“限购令”依然在延续，且没有具体的退出时间表。

3月28日，天弘基金相关负责人表示，为保持余额宝货币市场基金稳健运行，当前仍暂时需要继续限制余额宝每日申购总量，具体恢复时间以余额宝页面提示为准。

前海开源基金首席经济学家杨德龙分析，余额宝规模过大，在投资运作以及流通性管理方面，可能会带来一些困难。同时余额宝主要吸收一些散户资金，余额宝大部分也是投资银行的协议存款，从一定程度上提高了银行吸储的成本，余额宝的规模过大，可能就会引起投资管理和流动性管理的困难。对余额宝的买卖金额进行规模上的限制，主要是为了余额宝更好地投资运作，避免发生流动性风险。

杨德龙表示，为防止发生金融风险，加强货币基金管理是这两年重点推进的工作。余额宝作为最大的一只货币基金。在规模上进行限制，防止出现流动性的风险，例如防止发生挤兑等现象。对于货币基金的监管，也是为了行业能够长期健康发展，同时金融监管加强，避免了发生一些客户亏损的状况。