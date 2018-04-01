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愚人节谷歌怎么玩？笑话检测器、Gboard物理键盘……

2018-4-1 18:24:58来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家4月1日消息 今天就是愚人节了，也被不少人称为表白节，不少年轻男女都趁着这个机会跟喜欢的人表白了。那么，科技公司要怎么跟大家表白呢？我们来看看谷歌怎么做的。

Gboard物理键盘

谷歌推出的Gboard受到了不少用户的喜爱，即时搜索、滑行输入等特性成为了不少小伙伴深陷其中不能自拔的原因。当谷歌推出这款键盘的物理版，会怎么样呢？

今天，谷歌日语输入团队就“推出”了Gboard物理键盘。这款物理键盘相当于一个键盘外设，将传统的键盘连接到这个外设之后，即可在普通键盘上实现Gboard上的部分功能，比如说滑行输入。

谷歌云感官

点外卖的时候看到店铺展示的都很好看、看起来很好吃、吃起来很难受怎么办？

谷歌开创性云技术谷歌云感官来帮你啊，不仅能够帮你嗅到东西好不好吃，还能帮你看到实际长什么样儿~

文件GO App内置冷笑话检测器

文件GO App是谷歌为Android Go系统推出的专属应用，主要特性就是够轻量也能满足人们的需求。

可是，今天谷歌也学会了国内“流氓们”的不务正业，在这款轻量App中添加了一个不必要功能：检测冷笑话。。。这个最新集成的冷笑话检测器使用了定制的深度神经网络，在用户的允许下可以扫描设备中的冷笑话。。。

以上软硬件皆为谷歌扯淡，大家愚人节快乐~

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关键词：谷歌愚人节Gboard

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