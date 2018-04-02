2017亚马逊Prime付费会员数超去年同期3倍

IT之家4月2日消息 2016年末，亚马逊在中国推出Prime会员服务，购买该服务的中国消费者将可享受亚马逊全年全球无限次免费配送，会员费为288元/年。

该服务自全球推出以来，已在16个国家提供，覆盖了1亿个品类的商品。2017年，超过50亿个订单的Prime商品送往全球。

现在，亚马逊方面发布消息表示，2017年，中国Prime付费会员用户数超去年同期3倍。成为会员后，75%的用户花费增加，其中，60%用户花费翻番。与此同时，该服务已为中国Prime会员节省运费超5亿元。