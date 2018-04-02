号称互联网上速度最快，Cloudflare正式推出1.1.1.1公共DNS服务

IT之家4月2日消息 服务商Cloudflare今天正式发布了DNS公共服务1.1.1.1，并且选择在国外时间4月1日发布，这并非是愚人节的玩笑，而是可能是4个1的特殊性。因此Cloudflare CEO宣布了DNS公共服务1.1.1.1在4月1日启用。

IT之家报道，据官方介绍，DNS公共服务1.1.1.1以速度和隐私为重点，利用Cloudflare在全球范围内构建的庞大而广泛分布的基础设施，以提供迄今为止最快的DNS服务。根据DNSPerf报告，从下面的图像可以看出对比数据。如果这还不够，Cloudflare咨询浏览器制造商，了解他们对DNS服务的需求，并给出一个贴近需求的答案: 隐私。

浏览器厂商建议Cloudflare保留事物日志不超过1周，但处于公司业务模式，并不需要获取用户数据，Cloudflare决定更进一步，不会将查询IP地址写入磁盘，在24小时内擦除所有的日志。这会阻止Cloudflare为每个使用1.1.1.1的用户构建详细的配置文件。此外，Cloudflare的DNS公共服务还支持DNS-over-TLS和DNS-over-HTTPS，提高了DNS的解析安全性目标。Cloudflare DNS服务全球平均响应时间为14ms，而OpenDNS为20ms，Google DNS为34ms。