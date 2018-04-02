内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>网络

号称互联网上速度最快，Cloudflare正式推出1.1.1.1公共DNS服务

2018-4-2 7:53:23来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月2日消息 服务商Cloudflare今天正式发布了DNS公共服务1.1.1.1，并且选择在国外时间4月1日发布，这并非是愚人节的玩笑，而是可能是4个1的特殊性。因此Cloudflare CEO宣布了DNS公共服务1.1.1.1在4月1日启用。

IT之家报道，据官方介绍，DNS公共服务1.1.1.1以速度和隐私为重点，利用Cloudflare在全球范围内构建的庞大而广泛分布的基础设施，以提供迄今为止最快的DNS服务。根据DNSPerf报告，从下面的图像可以看出对比数据。如果这还不够，Cloudflare咨询浏览器制造商，了解他们对DNS服务的需求，并给出一个贴近需求的答案: 隐私。

浏览器厂商建议Cloudflare保留事物日志不超过1周，但处于公司业务模式，并不需要获取用户数据，Cloudflare决定更进一步，不会将查询IP地址写入磁盘，在24小时内擦除所有的日志。这会阻止Cloudflare为每个使用1.1.1.1的用户构建详细的配置文件。此外，Cloudflare的DNS公共服务还支持DNS-over-TLS和DNS-over-HTTPS，提高了DNS的解析安全性目标。Cloudflare DNS服务全球平均响应时间为14ms，而OpenDNS为20ms，Google DNS为34ms。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：DNS上网

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10