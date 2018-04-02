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特朗普再度炮轰亚马逊：他们交的邮费太少了

2018-4-2 7:53:47来源：新浪科技作者：书聿责编：容承评论：

美国总统特朗普上周六对亚马逊发起了一个星期内的第二轮“炮轰”，指责这家全球最大网络零售商从美国邮政局那里获得不公平的低价费率，而且没有上缴足额税金。

特朗普在Twitter上发表的这段评论重申了他上周四的观点。新闻网站Axios之前报道称，特朗普非常关注亚马逊，并考虑通过多种方式遏制该公司的势力，可能通过联邦反垄断法或竞争法。

投资者对监管行动的担忧导致亚马逊股价上周三和周四大跌3.3%，市值蒸发240亿美元。

“有报道称，美国邮政局配送亚马逊的包裹平均每单亏损1.50美元。总额高达数十亿美元。”特朗普在上周六的推文中说。但负责评估美国邮政局合同的联邦监管者尚未就亚马逊的问题提出任何异议。

特朗普发Twitter炮轰亚马逊

“如果美国邮政局提高包裹费率，亚马逊的配送成本会上升26亿美元。”特朗普在推文中写道，“美国邮政局的这种机制必须停止，亚马逊现在必须支付应该支付的费用（和税金）！”

美国白宫发言人上周四表示，美国政府目前并没有采取与亚马逊相关的行动。

特朗普还指责亚马逊CEO杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）旗下的《华盛顿邮报》充当亚马逊的“说客”。

该报经常对特朗普提出批评，他们去年还因为一篇针对特朗普慈善捐款的批评性调查报道而获得普利策奖。

亚马逊拒绝对此置评。《华盛顿邮报》也尚未发表评论。

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关键词：特朗普亚马逊

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