在这个算法当道的时代，你希望RSS阅读器复兴吗？

《连线》网站发布文章称，RSS阅读器是时候重新流行起来了。这些年，算法大行其道，决定着用户看到的内容。如今，社交媒体信息流充斥着各种广告和奇怪的推荐信息，是时候回归依旧存在且在不断进化的RSS了。

以下是文章主要内容：

现代互联网不乏让人恐惧的东西，从无处不在的广告追踪器，到各种耗费时间精力的平台，再到尖酸恶毒的YouTube评论。不幸的是，我们对于我们所建立的这个互联网的这些通病却毫无办法。不过，任何厌烦了控制你在网上看到的东西的黑箱算法的人，至少都还有一个可以喘息放松的地方，它其实一直都没有消失，只不过始终被忽视。厌倦了Twitter？对Facebook产生审美疲劳？是时候回归RSS的怀抱了。

对于你们中的很多人来说，这意味着要给上月刚寿终正寝的Digg Reader寻找一个替代品。或者，你可能自从5年前广受喜爱的谷歌阅读器（Google Reader）被砍掉以后就再也没有使用过RSS了。对于其他的人来说，这意味着要弄清楚RSS到底是什么东西——我们一会就会解释。另外，你们中也有一些人已经转向Feedly队列中的下一篇文章了。

然而，不管你现在属于哪一种情况，在这个算法大行其道的年代，发现Twitter最有影响力的人分享的热门消息以及针对你的生活进行优化调整的Facebook信息流以外的内容，总会是一件让人极其愉悦满足的事情。有很多的工具可以在这方面帮助到你。

RSS是什么

RSS全称Really Simple Syndication，意为简易信息聚合，它在千禧年之交首次出现在开放网络上。其目标很简单：方便你以标准化的形式跟踪特定网站的内容更新。

在实践中，从你的目的角度来看，那意味着它可以让你全面地浏览你最喜爱的网站全天发布的所有内容，它也会定期更新。可以把它视作终极的信息聚合器；来自你关心或喜欢的每一个来源的每一条内容，直接呈现在你面前。或者，更常见的是，通过被称为RSS阅读器的中间媒介来呈现内容，该类软件可让你轻松管理各个来源的新闻提要，给你带来极佳的资讯获取和阅读体验。

从RSS阅读器获取新闻与从Facebook、Twitter、Nuzzel或者Apple News获取新闻之间的区别在于，有点像吃自助餐和菜单点菜之间的区别。在任意的一种情况中，你都可以决定你实际想要消费的东西。但自助餐可给你带来多不胜数的食物选择，其它的餐食模式则做不到这一点。

“有多种方法可以连接到新闻，社交最初感觉很有趣，但是当你将社交和算法混合在一起时，你很容易就会被卷入到这些噪音气泡，即你不一定觉得自己百分百控制算法。”热门RSS阅读器Feedly的创始人兼首席执行官爱德温·柯达巴奇安（Edwin Khodabakchian）指出，“像Feedly这样的工具，则为你提供了一种更加透明和可控的方式来连接你需要的信息。”

三款RSS阅读器各有特色

Feedly是市面上最大的一款RSS阅读器，拥有1400万用户。它如此成功并不难理解；它的功能相当完备，完全可以满足人们的需求，并且自2008年以来就一直存在。（它也接收了一大批被谷歌阅读器遗弃的用户。）。但它远非你唯一的选择。

所有的RSS阅读器运行机制大体一样。你告诉它们你想要关注哪些RSS源——比如《纽约时报》或者《连线》——然后它们收集这些网站产生的每一个新标题，提供从新闻提要到整篇文章的任何内容，具体取决于出版商的选择。虽然运行机制并无二致，但每一款RSS阅读器在流程处理上各有各的风格。

举例来说，在过去的两年里，Feedly转型成为了一种研究工具，而不是被动娱乐工具。这在一定程度上是为了应对各式蚕食开放网络的平台。“如果你走娱乐路线，你不是与其他的阅读器新闻工具竞争。你是与Instagram和其它人们用来打发消磨时间的工具竞争。”柯达巴奇安说道，“另一方面，如果认为这是一个情报工具或者研究助手，我们就看到了对此的巨大需求，这一需求也在日益增长。”

尽管如此，Feedly还是能够给休闲用户带来不少东西的。它拥有简洁的用户界面，其服务的免费版本可以让你跟踪100个内容来源，以及将它们归类为三个信息流——比如分成新闻、体育、幽默或者任何你感兴趣的话题。它还会显示每篇内容在Feedly和各个社交网络上的受欢迎程度，让你大概了解人们在看些什么，而不会让这些信息决定你看到的内容。付费账号（目前有10万个左右）则可让你跟踪更多的内容来源，提供更多的整合，更快的更新和更好的团队工具。

要想更多地体验下复古的味道，你可以试试The Old Reader。该款精简了RSS阅读器的体验，同时仍旧强调社交模块。

本·沃尔夫（Ben Wolf）旗下的Levee Labs在2013年买下The Old Reader。“在进化方面，我们走的方向有些不同。”他说，“我们在试图让它保持原样。”

对于上百万的The Old Reader用户来说，那意味着没有太多花里胡哨的东西。虽然其添加新的内容源的机制感觉要比其它的产品繁琐一点，但是一旦你将它妥当管理好，它就能带来快速而轻松的体验。要是你能够说服一些朋友加入，那么它的社交功能将有助于你清除杂乱的信息。最重要的是，这不会妨碍到你浏览新闻内容——你使用The Old Reader的初衷。

与此同时，高级用户可以试一试Inoreader，Feedly为付费用户预留的众多功能——无限量订阅源和标签，以及一些重要的整合——Inoreader都免费提供。“我想说，在吸引大众的界面设计和用户体验方面，Feedly目前领先于我们，我们将通过即将上线的改版来尝试解决这这一点。”Inforader业务拓展经理维克托·斯坦科夫（Victor Stankov）表示，“而宅男极客则喜欢我们的产品要远远胜过喜欢Feedly。”

而这些只是众多RSS阅读器当中的三个选择。关键是：2018年，你会很容易找到迎合你需求的RSS阅读器。事后看来，这可是不小的奇迹。

回归RSS

5年前，接管The Old Reader的时候，沃尔夫提出了一个有先见之明的观点：“多久以后，你的Facebook信息流会充斥着各种广告推销内容、奇怪的算法决策以及基于cookie跟踪的购物车提醒，以至于你得不到任何有价值的信息。“沃尔夫写道，“只要60美元，企业就可以向Facebook用户推广页面，不久之后你的信息流就会变得毫无价值。”

如今这一切已经成真了。不仅如此，根据皮尤研究中心最近的一项研究，三分之二的美国人至少会从社交媒体获取一些新闻资讯，而传统媒体则明显落后。

网络的平台化已经造成了很多的牺牲者，其中包括RSS阅读器。谷歌阅读器2013年的消亡可谓重大打击；谷歌高管理查·金格拉斯（Richard Gingras）当时如是说，公司偏向于提供的产品是，“通过最适当的方式在正确的时间呈现正确的信息，来满足每个用户的兴趣需求”。换句话说，让Google Now来决定你想要的内容。而颇受欢迎的Digg Reader正是在谷歌阅读器关闭时诞生的，但在经过近四年的运营后它于上月正式关闭。

尽管遭遇那些挫折，但RSS仍然没有消亡。“我无法真正解释它，我曾想过，鉴于它这些年来所遭受的种种困难，它本有可能陷入更加糟糕的境地。”帮助创建RSS的程序员戴夫·温纳（Dave Winer）说。

RSS能挺过来，部分得益于人们对社交媒体的倦怠。斯坦科夫表示，自2015年以来，Inoreader的搜索流量几乎翻了一番，而且全都是自然流量。他还指出，“RSS阅读器不仅在社交媒体时代幸存了下来，还驱使越来越多的关注重新回归到自己身上，因为人们正在意识到过度依赖Facebook和其他社交媒体的弊端。”

RSS阅读器显然也有其自身的不足。“水龙头”式的运作很容易会引发承载不了过多信息的涌入的问题，尤其是在多个来源同时发布同样的新闻的时候。对此有各种解决方案；斯坦科夫称过滤工具可以帮助你跳过你不关心的信息，沃尔夫则说The Old Reader已经尝试过使用各种工具来帮助突出显示一条内容，过滤掉数十条其它几乎雷同的信息。

在有用程度方面，不同的出版商提供的RSS源不尽相同。例如，《纽约时报》和The Ringer提供精细的选择来帮助你关注你关心的主题，而另一些网站则只提供一个杂乱的源，或者鲜少更新内容。不经常发布内容的网站很容易消失于各种订阅源中。多媒体元素有时呈现不了；FiveThirtyEight最近在运营一款有趣的交互式贸易战游戏，可惜RSS解析不了。

在可能的情况下，读者都可以在不同程度上帮助解决这些问题；就看你想要花多少时间来打理自己的RSS阅读器了。

“社交媒体对于大众很有吸引力，是因为它很容易理解和使用，用户几乎不会遇到任何的问题。”斯坦科夫指出，“RSS则是另外一回事，其主要目标是让终端用户研究和寻找有价值的信息来源，以及定期清理掉新闻源里多余的东西。”（那些希望在Facebook和Twitter之外获得出色的被动式体验的人，也可能会选择像Apple News、Flipboard甚至Texture这样的资讯聚合服务，每月花上10美元，你就能通过Texture翻阅数十本聚合各种信息的杂志。）

虽然RSS没有进行多大的改变，但本周回归RSS，却给我带来了一些意想不到的惊喜：洋基队因为啤酒泡沫艺术遇到麻烦；有个美国人在争夺世界象棋冠军；电影明星本·阿弗莱克（Ben Affleck）后背的超大纹身很滑稽。这些不是每个人都在看的东西。但它们都是我想看的。

RSS的进化

虽然RSS阅读器提供了庇护所让你远离各式基于算法的内容服务，但在持续进化和重新回到人们的视野的过程中，它们也并不抵制使用自己的算法。实际上，使用算法跟做好RSS阅读器并不冲突。

“机器可以在帮助理解信息方面发挥重要作用，因此算法非常有用，但它们必须是透明的，必须要确保用户有掌控感。”Feedly的柯达巴奇安认为，“现在的黑箱算法的不足在于，它们帮你包办一切，不相信你能够分辨好的东西和不好的东西。”

专注于专业用户的Feedly希望，AI能够更好地连接用户和专家。沃尔夫也称赞AI是一种更好地标记优秀内容的方式。“我认为算法很好，”沃尔夫说道，“我认为算法由广告公司来运作时才有问题。”

尽管Digg Reader已经陨落，但新的RSS工具仍然层出不穷。就连温纳也重新加入了战局：他近期推出了feedbase，该源数据库可便于你查看其他人订阅的内容，通过采取这种更加开放的模式，鼓励用户多去发现。“我觉得，现在或许是尝试向RSS添加一个过往一直是愿景一部分的重要功能的好时机，它就是动态订阅列表。”Winer说。

尽管如此，RSS持久的吸引力仍在于它未曾改变的部分：呈现未经过滤的开放网络，以及提供机会让你自行决定要看什么内容。

“对我而言，RSS最令人惊奇的是，没有人真正离开过它。”沃尔夫称，“它依旧存在，神奇地克服了种种困难。你离开了RSS，然后回来的时候，发现它还仍然存在，这真的很疯狂。”