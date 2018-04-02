内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>苹果

苹果庆祝42岁生日：成立于愚人节却代表硅谷精神

2018-4-2 9:54:50来源：网易科技作者：小小责编：容承评论：

据CNET报道，周日（愚人节）是苹果公司在加州洛斯阿尔托斯(Los Altos)成立42周年纪念日。

苹果公司由史蒂夫·乔布斯、史蒂夫·沃兹尼克、罗纳德·韦恩创立于1976年4月1日，开发和销售个人计算机。该公司于1977年1月3日正式称为苹果电脑公司，并于2007年1月9日在旧金山Macworld Expo上宣布改名为苹果公司，反应其业务重点转向消费电子领域。

在体现硅谷精神的公司中，苹果显得尤为突出。这个消费电子巨头的历史囊括了所有硅谷神话特征。它的第一个总部建在某人家里，成功之后又濒临破产，内部斗争不断，苹果公司也安然度过了乔布斯去世的打击，并到达了新的高度。所有这些就像电影中的情节。

苹果还重新定义了科技产品的类别：它利用Macintosh使个人电脑真正个人化，改变了我们用iPod欣赏音乐的方式，并通过iPhone改变了移动通信行业。苹果还用iPad创造了消费者平板电脑市场，并涉足电视、智能音箱和手表领域。

与此同时，苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)经常就苹果发展方向发表评论，而苹果现任首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)则将公司带入了新的领域。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：乔布斯苹果

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10