苹果庆祝42岁生日：成立于愚人节却代表硅谷精神

据CNET报道，周日（愚人节）是苹果公司在加州洛斯阿尔托斯(Los Altos)成立42周年纪念日。

苹果公司由史蒂夫·乔布斯、史蒂夫·沃兹尼克、罗纳德·韦恩创立于1976年4月1日，开发和销售个人计算机。该公司于1977年1月3日正式称为苹果电脑公司，并于2007年1月9日在旧金山Macworld Expo上宣布改名为苹果公司，反应其业务重点转向消费电子领域。

在体现硅谷精神的公司中，苹果显得尤为突出。这个消费电子巨头的历史囊括了所有硅谷神话特征。它的第一个总部建在某人家里，成功之后又濒临破产，内部斗争不断，苹果公司也安然度过了乔布斯去世的打击，并到达了新的高度。所有这些就像电影中的情节。

苹果还重新定义了科技产品的类别：它利用Macintosh使个人电脑真正个人化，改变了我们用iPod欣赏音乐的方式，并通过iPhone改变了移动通信行业。苹果还用iPad创造了消费者平板电脑市场，并涉足电视、智能音箱和手表领域。

与此同时，苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)经常就苹果发展方向发表评论，而苹果现任首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)则将公司带入了新的领域。