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小米MIX 2S、华为P20、诺基亚8预售，百大新品京东首发

2018-4-2 10:03:17来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

随着各品牌春季新品的陆续推出，京东电脑数码频道日前正式上线“新纪元·百大新品京东首发”促销页面，汇集3C数码类最新产品，炫酷潮流爆品随你选，参与活动：手机点此PC点此

• 小米米粉节（4.3~4.10）手机点此 | PC点此

小米MIX 2S、红米Note5新品上市，小米MIX 2最高直降400元、小米Note 3最高省200元、小米5X省100元……

• 华为P20系列预售

华为P20系列手机在3月28日正式登陆中国市场，目前已经开始接受预订，并将于4月12日上市发售，P20预约（手机 | PC），P20 Pro预约（手机 | PC

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苹果2018款9.7英寸iPad已在京东上市，用户现可付款下单，定价2588元，赠送iPad新品3个月全保。

• 诺基亚8 Sirocco新品预约手机点此 | PC点此

诺基亚骁龙835旗舰，5.5英寸的2K pOLED曲面屏，6GB LPDDR4X+128GB UFS 2.1存储，后置蔡司双摄为1200万像素+1300万像素，前置为500万（2.0光圈）。内置3260毫安时电池，支持高通QC4快充，支持无线充电功能。

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斐讯0元购新品，4月3日0点抢购，定价2499元，买就返2499元大礼包，6期全额返现，新老用户无条件激活首台。

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全场2件8折、3件7折、买4免1，领最高550元限时暴力券，白条24期免息，满2999元包安装，秒杀低至6.9元……

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关键词：京东精选小米MIX 2s华为P20

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