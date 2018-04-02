小米MIX 2S、华为P20、诺基亚8预售，百大新品京东首发

随着各品牌春季新品的陆续推出，京东电脑数码频道日前正式上线“新纪元·百大新品京东首发”促销页面，汇集3C数码类最新产品，炫酷潮流爆品随你选，参与活动：手机点此 | PC点此

• 小米米粉节（4.3~4.10）：手机点此 | PC点此

小米MIX 2S、红米Note5新品上市，小米MIX 2最高直降400元、小米Note 3最高省200元、小米5X省100元……

• 华为P20系列预售



华为P20系列手机在3月28日正式登陆中国市场，目前已经开始接受预订，并将于4月12日上市发售，P20预约（手机 | PC），P20 Pro预约（手机 | PC）

• 苹果春季新品：手机点此 | PC点此

苹果2018款9.7英寸iPad已在京东上市，用户现可付款下单，定价2588元，赠送iPad新品3个月全保。

• 诺基亚8 Sirocco新品预约：手机点此 | PC点此

诺基亚骁龙835旗舰，5.5英寸的2K pOLED曲面屏，6GB LPDDR4X+128GB UFS 2.1存储，后置蔡司双摄为1200万像素+1300万像素，前置为500万（2.0光圈）。内置3260毫安时电池，支持高通QC4快充，支持无线充电功能。

• 斐讯音箱R1预约：手机点此 | PC点此

斐讯0元购新品，4月3日0点抢购，定价2499元，买就返2499元大礼包，6期全额返现，新老用户无条件激活首台。

• 4.2雷士照明超级品牌日：手机点此 | PC点此



全场2件8折、3件7折、买4免1，领最高550元限时暴力券，白条24期免息，满2999元包安装，秒杀低至6.9元……

• 4月手机值得买专场：手机点此 | PC点此

OPPO R15、小米MIX 2S、vivo X21、华为P20、诺基亚8 Sirocco等一大波手机新品来袭，更有小米Note3、苹果iPhone X等人气爆品特价促销……