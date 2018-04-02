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青山刚昌归来！《名侦探柯南》漫画宣布重启连载

2018-4-2 10:45:15来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月2日消息 在去年12月11日，因青山刚昌因病疗养，《名侦探柯南》漫画宣布长期休刊。在昨天4月1日，好消息传来，青山刚昌发表亲笔信，表示从去年12月开始，因自己养病充电长期暂停连载的漫画，将于4月11日再次开始连载。青山刚昌说，虽然今天（4月1日）是愚人节，但是这篇文章是“零”谎言，请大家放心。

《名侦探柯南》是日本漫画家青山刚昌创作的一部以侦探推理情节为主题的漫画作品，连载多年该作的人气依旧火爆。此次宣布重启连载，真是个好消息，我们又可以期待柯南了。网友表示，有生之年可以看到大结局吗？其他人回复，大家应对自己的身体健康更有信心才好！

《名侦探柯南》讲述了这样的故事：高中生侦探工藤新一与毛利兰在游乐园游玩时发现两个行动诡异的黑衣男子，便跟踪他们，不料被灌下一种叫“APTX4869”的神秘毒药，然而因为药物副作用，新一的身体竟回到孩童状态。为不使周围的人受到牵连，他化名为“江户川柯南”，寄住在毛利兰家中，用阿笠博士发明的手表型麻醉枪让毛利小五郎睡着，接着用蝴蝶结变声器模仿他的声音来进行推理，解决了许多案件，并一直寻找着黑衣组织的人的下落，希望有朝一日将其绳之以法，并变回原来的样子。

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关键词：名侦探柯南柯南漫画

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