重磅！阿里巴巴、蚂蚁金服宣布95亿美元全资收购饿了么

IT之家4月2日消息 今天，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。

阿里巴巴集团CEO张勇表示，欢迎饿了么加入阿里大家庭。在创始人张旭豪先生和其团队努力下，饿了么毫无疑问已是国内本地生活服务领域的佼佼者。从结缘到全面融合，源自大家对新零售的共同相信。未来，饿了么将依托阿里集团数字经济生态的商业基础设施，与阿里众多业务产生奇妙的化学反应，成为阿里新零售战略的一支重要力量。

阿里巴巴集团强调，饿了么将保持独立品牌、独立运营，饿了么的所有合作伙伴及商家的权利都将得到一如既往的尊重。同时，饿了么将进一步得到阿里巴巴在新零售基础设施、产品、技术、组织等方面的全力支持。

同时，阿里巴巴集团CEO张勇宣布，待交易全部完成后，饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任饿了么董事长，并兼任张勇的新零售战略特别助理，负责战略决策支持。阿里巴巴集团副总裁王磊（花名：昆阳）将出任饿了么CEO。

此次收购完成后，阿里巴巴将以餐饮作为本地生活服务的切入点，以饿了么作为本地生活服务最高频应用之一的外卖服务，结合口碑以数据技术赋能线下餐饮商家的到店服务，产生化学反应，形成对本地生活服务领域的全新拓展。

同时，饿了么依托外卖服务形成的庞大立体的本地即时配送网络，将协同阿里新零售“三公里理想生活圈”，盒马“半小时达”和24小时家庭救急服务，“天猫超市一小时达”，众多一线品牌“线上下单门店发货二小时达”等一起，成为支撑各种新零售场景的物流基础设施。

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