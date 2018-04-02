博士生培养起步：西湖大学正式获教育部批准设立

IT之家4月2日消息 日前，教育部正式批复同意浙江省设立西湖大学。

据了解，西湖大学是一所由社会力量举办、国家重点支持的非营利性的新型研究型大学，由杭州市西湖教育基金会举办。学校校址位于浙江省杭州市西湖区，现址（云栖校区）位于西湖区云栖小镇石龙山街18号，主校区（云谷校区）位于西湖区双桥区块，云谷校区建设工程即将全面启动。按照“高起点、小而精、研究型”的办学定位，西湖大学以博士生培养为起点，适时开展本科生教育。学校近期（五年）规划全日制在校生规模为1220人，长期（十年）规模为5000人。

资料显示，学校坚持发展有限学科，以大学筹建依托主体——浙江西湖高等研究院的生物学、基础医学、理学、前沿技术四个研究所为基础，组建生命科学学院（含生物学和基础医学）、理学院、工学院，优先形成理学、医学、工学等三个门类12个一级学科，今后随着大学的发展，适时设立人文社科学院和相关学科。学校面向全球选聘具有较高学术造诣或学术潜力的领军人才和青年科学家，实行与国际化接轨的长聘准聘教研人员聘任体系。目前已完成六次全球招聘，拟聘任学术人才58人。

此外，学校将结合中国国情及优势，以国际化的办学理念，探索创新的办学体制机制，致力于高等教育和学术研究，培养复合型拔尖创新的研究生和具有坚实基础知识和创新能力的本科学生，着力培养以天下为己任、能够发挥领军作用的高端人才。在取得博士学位授予权之前，学校通过与复旦大学、浙江大学联合招收与培养方式开展博士生培养。目前，首批博士研究生已于2017年9月入学，2018级博士研究生招生工作已启动。

据介绍，学校实行董事会领导下的校长负责制，设立监事会、顾问委员会、校务委员会、学术委员会和学位委员会等，形成教师治学、民主管理、社会参与的大学治理体系。同时，根据相关法律法规，同步设立中国共产党西湖大学委员会，充分发挥党组织在学校办学治校中的政治核心作用。学校办学经费来源主要为举办者出资、办学收入、竞争性科研项目经费及人才政策支持经费和政府扶持资金等渠道，日常运行经费主要由杭州市西湖教育基金会承担。