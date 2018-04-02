先结婚后恋爱？硅谷发现自己越来越喜欢特朗普

4月2日消息，《纽约时报》发表文章称，特朗普当选美国总统曾让硅谷巨头们深感不安，并成为了他们的批评目标。但在特朗普执政一年多后，硅谷巨头们发现自己越来越喜欢特朗普了，因为后者的政策让他们受益匪浅。

文章全文如下：

在唐纳德·特朗普(Donald J. Trump)赢得2016年美国总统大选的两天之后，谷歌召开了一次全球范围内的员工大会。在会上，谷歌高管们试图安慰他们的员工。

《纽约时报》获得的一段有关该会议的视频显示，该公司首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)表示：“谷歌内部（对特朗普当选）有很多担忧。”当一名员工问道特朗普当选是否能为谷歌带来一丝好处时，谷歌联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)答道：“伙计，这是一个非常棘手的问题。”该公司首席财务官露丝·波拉特(Ruth Porat)则表示，特朗普的胜利，让她感觉“就像一吨砖头落在我的胸膛上”。然后，她要求听众们去拥抱旁边的人。

16个月后，根据特朗普签署的新税法，谷歌母公司Alphabet很有可能为其海外资金汇回国内省下数十亿美元的税款。Alphabet还将受益于特朗普政府出台的多项举措，包括放松对自动驾驶汽车和无人机的监管，以及拟议的修改与墨西哥和加拿大的贸易协定，这将限制谷歌对其网站上呈现的用户内容所需承担的责任。

硅谷曾经是特朗普最激烈的反对者之一，如今它们发现自己与白宫有越来越多的共识。当特朗普刚刚当选时，因为表示支持限制移民政策及其它与硅谷价值观相悖的政策，硅谷高管们对他非常不感冒。如今，美国高科技行业的高管们对这位总统以及其推行的经济政策越来越感到满意，尽管他们的许多员工在社会问题上仍与特朗普有分歧。

但硅谷与特朗普的关系仍然存在变数。周四，特朗普在推特(Twitter)上猛烈抨击亚马逊，指责这家电子商务巨头逃避税收。(亚马逊表示，根据特朗普签署的新税法，它可以少交7.89亿美元税管。)预计特朗普还将签署美国众议院上周通过的一项法案，该法案将加强对网上性交易的监管——这项法案遭到了互联网公司的反对，因为他们担心这会让他们对用户发布的内容负责。

尽管如此，硅谷与白宫的关系已逐渐升温，尤其是Alphabet、苹果和英特尔等受益于特朗普政策的公司。

这些政策包括降低企业税，鼓励开发5G等新一代无线技术，以及到目前为止未理睬拆分科技巨头的呼吁等。特朗普对中国所持的强硬立场，可能也有助于硅谷抵御业内的竞争对手，如特朗普本月叫停了新加坡博通对高通发起的敌意收购。此外，特朗普还让“奥巴马时代”(Obama-era)的一项规定夭折，这一规定要求许多科技初创企业给一些员工更多的加班工资。

美国最大的科技行业组织——消费者技术协会(Consumer Technology Association)的负责人加里·夏皮罗(Gary Shapiro)指出，特朗普“对美国商业尤其是科技行业带来了很多好处”。该协会拥有2200多名成员，包括苹果、谷歌、亚马逊和Facebook等。

夏皮罗称，在2016年大选时他将选票投给了特朗普对手希拉里·克林顿(Hillary Clinton)，但他和科技行业的许多高管都已开始接受特朗普。虽然在移民和环境问题上他们仍与特朗普意见相左，但他们发现了他们与特朗普利益一致的领域，比如放松管制和加大对美国互联网基础设施的投资等。

（图注：特朗普称赞苹果，因后者表示将在美国兴建新的工厂。但该公司却没有这样的计划。图中显示的是苹果新总部。）

他说，尽管总统对钢铁和铝实施的新关税可能会损害美国企业和消费者，“但在一个领域的分歧并不意味着我们不能在其它领域合作。每个已婚人士都知道这一点。”

特朗普本人已经开始称一些高科技公司与他站在一边。

今年1月，苹果利用新税法出台之机，将2520亿美元海外现金储备中的大部分汇回国内。该公司表示，未来5年将为美国经济贡献3500亿美元的开支。这让特朗普暗示，他已经兑现了竞选时的承诺，让苹果把就业机会带回国内。

上月，特朗普对美国国会议员称：“你知道，只要3.5亿美元，你就可以建一座漂亮的工厂。但是，这是3500亿美元，他们将兴建大量的工厂。”他说，他曾致电苹果首席执行官蒂姆·库克(Timothy D. Cook)，亲自感谢他。

事实上，苹果并没有在美国建立工厂的计划。据一位与苹果关系密切的人士透露，对于特朗普以苹果为例表明其政策如何有效，苹果感到不安。这位人士没有被授权公开发言。然而，苹果也没有公开纠正特朗普的言论。

最近，Facebook爆发了用户数据泄露丑闻，美国其他政界人士呼吁出台更多监管规定，特朗普却对此保持了沉默。Facebook丑闻源于有人爆料称，英国政治咨询公司剑桥分析公司(Cambridge Analytica)不当获取了5000万Facebook用户的信息。

白宫副首席技术官迈克尔·克拉特西奥斯(Michael Kratsios)在接受采访时表示，尽管特朗普与硅谷存在分歧，“但在我们意见一致的领域，我认为我们取得了非凡的成功。”

美国信息技术产业协会(Information Technology Industry Council)负责人迪安·加菲尔德(Dean Garfield)指出，（在与特朗普关系上）他的成员一直在走钢丝，在不同问题上支持或反对总统，但最近，“我们在钢丝上到达了平衡点。”该协会是一个有102年历史的游说组织，其成员包括美国一些最大的科技企业。

这一平衡标志着特朗普与硅谷之间关系紧张出现转折。在2016年的竞选活动中，特朗普对美国高科技公司非常不满，以至于亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)曾开玩笑说，他可能会用火箭把特朗普送上太空。

此后，硅谷一些高管在一系列社会问题上与特朗普持有不同意见。去年6月，库克向员工发去电子邮件称，他未能成功地游说特朗普，让美国继续留在巴黎气候协议中。去年11月，微软起诉美国政府，以保留一项禁止将年轻无证移民驱逐出境的法律，这些非法移民被称为“梦想家”。包括谷歌、Facebook和Uber在内的100多家公司提交声明，支持微软这起在加州进行的诉讼。

即便如此，硅谷高管们仍在努力与总统建立良好关系。在特朗普举行就职典礼前，一些硅谷高管在特朗普大厦(Trump Tower)与他会见，并在当年6月份与他在白宫再次会见。据知情人士透露，在白宫举行的第二次会见期间，库克和微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)还到特朗普女儿伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)位于华盛顿的家中，与伊万卡及其丈夫、总统高级顾问贾里德·库什纳(Jared Kushner)共进晚餐。本月，美国财政部长史蒂芬·姆钦（Steven Mnuchin）访问了苹果总部。

硅谷发现有许多理由，让他们喜欢作为美国总统的特朗普。今年9月，包括Facebook和微软在内的硅谷巨头与美国政府联手，承诺向计算机科学教育投入5亿美元。随着特朗普推动政府数字化基础设施的现代化，亚马逊、微软和谷歌也将美国政府视为潜在客户。

（图注：库克和风险投资家彼得·蒂尔（Peter Thiel）于2016年12月与特朗普会面。白宫副首席技术官克拉特西奥斯称：“在我们意见一致的地方，我认为我们取得了非凡的成功。”）

但让硅谷对特朗普最有好感的事情，几乎肯定是他的新税法。在特朗普签署新税法之前，美国许多科技公司多年来一直在游说改革美国现有的企业税制。

美国新税法让硅谷巨头们有了立竿见影的好处。根据美国无党派税收研究机构“税收和经济政策研究所（Institute on Taxation and Economic Policy）”的数据，按照新税法，苹果节省了437亿美元的税收。随后，苹果宣布在未来5年内向美国经济发展“贡献”3500亿美元的开支。

其中大部分是先前已计划的面向美国供应商的支出，以及将海外现金汇回国内所支付的380亿美元的税款。但苹果也宣布，计划在美国雇佣2万名新员工，投资新的数据中心和建立一个新园区，并将去年创立的先进制造基金的规模从10亿美元扩大至50亿美元。该公司还将向全球大多数员工发放2500美元的限制股票奖金。

特朗普很快在推特上发布了这条消息：我承诺过我的政策会让苹果这样的公司将大量资金带回美国。很高兴看到苹果在减税方案通过后立即跟进。这是美国工人和美国的巨大胜利!

但硅谷与特朗普关系的改善，似乎让一些科技企业的员工感到不安。Facebook上有一个名为“愤怒谷歌人(Angry Googler)”的账号，拥有近1000名粉丝，一直致力于批评谷歌与特朗普的任何合作。

这个账号的“简介”部分称：“不满意谷歌立场有了180度的转变，并与特朗普上了床？这里也一样。”这表明它是由谷歌员工管理的。本月，该账号发布了一篇关于谷歌利用人工智能技术帮助美国国防部分析无人机航拍视频的文章，文章中写道：“我们已经从整合全球信息到……优化战争武器。”

到目前为止，发到该账号的信息未获得反馈。谷歌则拒绝置评。

美国一些科技公司仍然对成为特朗普的盟友感到不安。上月，Facebook负责广告业务的副总裁罗布·戈德曼(Rob Goldman)在推特上发布帖子，淡化了俄罗斯对美国2016年大选的影响。此前，美国司法部指控13名俄罗斯人试图颠覆美国2016年大选结果，其中包括利用Facebook。特朗普赞许地转发了戈德曼的帖子：

虚假新闻媒体永远不会失败。很难忽视Facebook广告副总裁罗布·戈德曼(Rob Goldman)所说的这一事实！

一位与Facebook关系密切的人士表示，该公司对此事与特朗普产生联系感到不安。

两天后，Facebook政策主管乔尔·卡普兰(Joel Kaplan)将该公司与戈德曼的这一言论划清界限。

他在一份声明中称：“特别检察官已经发出了起诉书，我们未发现任何与他们结论相悖的证据。任何其它建议都是错误的。”