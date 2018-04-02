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优步证实将于6月30日关闭即时快递服务UberRUSH

2018-4-2 15:34:02来源：TechWeb作者：yoyo责编：容承评论：

据科技博客TechCrunch报道，Uber正在关闭其针对纽约、旧金山和芝加哥的按需快递服务UberRUSH。优步在给用户的一封电子邮件中表示，计划于2018年6月30日关闭RUSH业务。

优步的纽约RUSH团队写信给客户说：“在优步，我们相信大胆的赌注，而结束UberRUSH带来一些悲伤，我们将继续建立可靠的技术为世界各地的人和城市服务。”

优步已经证实了这一消息。

优步发言人对TechCrunch表示：“我们将在6月底前逐步结束UberRUSH的交付和服务。我们感谢我们的合作伙伴，并希望未来三个月能够让他们为自己的交付需求做出安排。我们已经将我们共同吸取的许多经验教训应用于我们的Uberates食品配送业务，该业务遍及全球200多个市场，涉及10多万家餐厅。”

2014年4月，Uber最初选择在纽约曼哈顿推出了UberRUSH测试服务。有了Uberash，人们可以要求运送不超过30磅的物品，除了动物、酒精、非法物品、赃物和枪支、爆炸物等危险物品。去年4月，优步停止向餐馆提供快递服务，鼓励他们改用优步的食品配送服务Uberates。在Uberash关闭之前不久，按需航运公司Shyp宣布了最后一天的运营。

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关键词：Uber优步

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