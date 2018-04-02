专访饿了么创始人张旭豪：我和创始团队要求阿里派CEO

IT之家4月2日消息 4月2日，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。饿了么创始人张旭豪在接受媒体专访时表示，这次合作是基于双方对新零售的共同愿景：“纵观互联网和新零售，阿里资源最完整最丰富。这种赋能是我们最想要的”。

“作为饿了么创始人，公司进入了一个新的发展阶段，此刻感觉非常激动。”张旭豪向媒体描述自己的感受，“之前饿了么在孤军奋战，现在终于加入了一支更大的队伍，站在一个更高更完善的平台上，我们因此有了充足的条件去实现一份更大的事业，这是任何一个创业者都想去尝试的。”

张旭豪说：“我们只跟理念相通的人走在一起，这次合作是基于双方的信任和共同愿景。直到今天，我们还在不断地深入思考周边的商户和用户有什么共性的问题和深化的问题，如何能帮他解决问题、创造价值。这与阿里巴巴所一直倡导的‘赋能’合作伙伴的理念是十分契合的。”

张旭豪向媒体表示：“就像老逍（张勇）说的，本地生活服务市场上，以前是大家都在抢二楼，融入新零售生态后，有阿里全平台强大的基础设施支撑，我们直接跑到了六楼，这样对我们是非常重要的。”

对于和阿里文化的融合问题，张旭豪认为完全不存在问题。“因为每一家公司有不同基因，饿了么就是做交易和物流的，阿里一直是我们学习的榜样。我们是大学出来直接创业的，也想知道像阿里这种厉害的公司是怎么做的。”

作为饿了么的创始人，张旭豪也向媒体解释了自己未来的角色变化问题。“接下来，我将出任饿了么董事长，同时兼任张勇的新零售战略特别助理。对我而言，也是一次更大的挑战，和从前相比，我需要把更多的精力放在战略上，做更多战略决策，思考阿里的本地生活服务的新零售力量和优势如何进一步扩大，以适应未来更快的发展。”

张旭豪向媒体透露：“希望阿里为饿了么派出一名CEO，这也是我和我的核心管理团队提出的想法。饿了么发展到这个阶段，需要为了下一个十年做好准备，必须要有一位经验丰富、能力全面的CEO帮助它在运营上取得突破，同时也需要得到阿里生态的全面赋能。我们共同的目标是把这份事业做大做好，更好地服务消费者。”

阿里巴巴联合蚂蚁金服全资收购之后，饿了么将保持独立品牌、独立运营、独立发展。阿里正在全力推进新零售，未来在阿里生态中，无论是本地生活服务领域，还是物流基础设施等方面，饿了么都将是其中的一支重要力量。

张旭豪表达了对未来饿了么发展的期待：“我们期待与阿里各个业务产生的化学反应，也相信在阿里的帮助下，饿了么能获得更好的发展，带给商户和用户更好的服务。”

附：张旭豪专访金句：

1、阿里给饿了么派CEO是我和创始团队对阿里最重要的要求。

2、资本已经不是未来制胜的关键要素，更多的是资源的补充和生态的补充。

3、纵观互联网和新零售，阿里资源最完整最丰富。这种赋能是我们最想要的。

4、过去十年从0到1，比较艰辛，但整个本地生活服务市场才刚刚开始，下一个十年更加重要。今天的合作，就是为饿了么的未来十年做最充足的准备。

5、我们只跟理念相通的人走在一起，这次合作是基于双方对新零售的的共同愿景。