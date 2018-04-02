女乘客投诉“滴滴司机意图性骚扰”，滴滴致歉

IT之家4月2日消息 昨日晚间，一篇《滴滴，今天我想和你谈一谈》的文章在网上热传，女作者在文章中表示“怀疑滴滴司机意图性骚扰”。

据悉，该女乘客在打了一辆滴滴优享车之后，闻到车里有一股奇怪的味道并感觉晕车，随后又受到司机言语和态度上的不尊重，怀疑该司机意欲性骚扰。随后向滴滴方面投诉，男性滴滴客服听到一个女性用户被司机性侵未遂居然发出笑声。在距离事件发生已经过去两天之后，滴滴仍然不承认司机有问题。

针对此事，刚刚滴滴官方正式做出回应，滴滴表示深感抱歉，就这个事件本身，我们还在努力调查核实当中，也通过客服录音进行了细致的核实，要求我们的团队进行深刻的复盘，找出导致沟通不畅，发生误解，用户不满的问题所在，对于孟女士和其他网友们的批评、鞭策，我们都会认真对待和自查，并真诚地向孟女士表达我们的歉意。

关于孟女士在个人公众账号文章中所描述的一些情况，我们也通过客服录音进行了细致的核实，要求我们的团队进行深刻的复盘，找出导致沟通不畅，发生误解，用户不满的问题所在，对于孟女士和其他网友们的批评、鞭策，我们都会认真对待和自查，并真诚地向孟女士表达我们的歉意。如果孟女士同意，我们可以将相关记录向社会公布，我们也希望更多地倾听大家的意见和建议，帮助我们提高专业水平，更好地服务广大乘客和车主。



