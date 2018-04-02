“你是程序员，帮我修个电脑吧” “不会，滚”

试问有哪个程序员没被要求过帮忙修修电脑、帮忙看看网络怎么了？

如果不是非常亲密的人，那能提出这种要求的人怕是情商智商都有点毛病。

情商上来说，修电脑这种需要高专业度且花个钱就能解决的事情，不适合随便拜托别人；智商上来说……朋友，你见过程序员找工作面试的时候，HR考他怎么修电脑的吗？

生活里这类例子多了去了。

遇到健身教练就想让人帮你3天瘦10斤，还得不打针、不吃药、不节食、不运动； 听说对方是个做新媒体的，加微信好友时候就在琢磨着哪天让对方免费写个软文； 发现微信群里有位著名律师，立马开始张口问自己的事儿，也不管人是不是相关领域，更别提给咨询费。

实不相瞒，如果你是发现这些人确实有点毛病，那还算幸运的。

更糟糕的是另一种情况：对方情商并不低，但就是对你情商低。

拿修电脑这件事来说吧，这类高情商分子就是明明知道找你修电脑不合适，但是呢反正找你试试也不费自己什么事儿，说不定还能省一笔去修电脑的开销。

他们可能猜得到你会生闷气、会介意，但是他们不在乎——毕竟程序员么，嘴笨，说不定就答应了呢。

小张曾经就遇到过一个这样的。

当时，大学同学突然联系小张，请教一个具体操作上的小问题。

其实这个操作特别简单，但这位平时聪明伶俐的大学同学，全程熟练地展示着紧蹙的眉头和困惑的眼神，在小张一次次演示之后仍然惨兮兮地表示自己没学会。

“要不你帮我做吧。”

哇，小张听到这句话心里简直一万句mmp——对方并不是不会做，而是不想亲自来做这件事罢了。

原来，自己不仅被这位大学同学当成了免费劳力，还被当成了一个好骗的傻子。

小张气死。

在极光大数据的2018年中国程序员研究报告里，对于“外行对你的职业最大的误解是什么”的这个问题，有46.1%的程序员选择了“很会修电脑”，42.7%的人选择了“可以轻易开发出任何软件”。

也就是说，外行们对程序员最大的误解，就是他们不仅什么都会，而且是“很会”和“可以轻易开发出”的这种程度，会有一种“这对你来说明明是举手之劳”以及“这个忙你不帮就是不给我面子”的错觉。

怎么讲，并不是程序员能在电脑上写出来你看不懂的东西，你就能指望所有你在电脑上看不懂的东西，他们都能看懂。

举一个我那位有13套北京学区房的前同事的例子。

他刚入职的时候，我所在的贫困联盟在看到他时都奉若神明，宛如一个想让程序员帮忙修电脑的小白一般，想让他带我们发财致富。

富豪爸爸买了这支股票，我们跟！ 富豪爸爸买了那支基金，我们跟！ 富豪爸爸入了比特币，我们跟！

一年时间过去了，富豪爸爸仍然是当初那个爸爸，我们贫困联盟已经赔成了比当初更穷的穷人。

现在，我们犹豫哪支股票该不该买时，仍然会去小心翼翼地询问这位爸爸。

在得到确切回答之后，就会欢天喜地地分享这个消息，然后立马开始反向操作。

讲这个故事什么意思呢，就像有钱人并不一定擅长理财一样，程序员也并不一定能修好你的电脑！

▲快，仔细看看衣服上的字

实不相瞒，富豪爸爸的这波操作很可能是一种高超的拒绝技巧：当你不想做一件事的时候，就在别人拜托的第一次时把事情搞砸，这样别人就再也不会找你了。

无奈的是，居然被我们贫穷联盟发现了“反向操作”这个使用技巧。

但是如果你遇到的，是一个具备此等高超拒绝技巧的程序员，那你就惨了——为了在你第一次拜托时，就把整个事情搞砸，他很可能会让你的电脑直接废掉，最后你只能重新买一台新电脑，而且以后再也不来找他修电脑。

而他呢，要做的不过是假装委屈道歉，以及背负你的抱怨和辱骂而已。

如果真的是程序员能帮得上的忙，那你干脆付钱给他就当做外包。