翻了下Google日语输入法愚人节作品集，这个团队真的超有病……

相信现在的你，应该已经被一大堆科技公司的愚人节玩笑刺激得审美疲劳了，而一切，应该是从早间那条 Google 的大新闻开始的……

它的日语输入法团队发明了一种极具颠覆性的新输入方式，在实体的键盘进行滑行输入：

其实滑行输入(gesture typing)的功能在Google输入法上已经有年月了，很早就进入了Android平台的拼音输入法：

而这么多年过去了，滑行输入肯定也有了很大的技术进步。是的！它现在也可以在其他和键盘相似的介质上实现！

是不是很厉害！

通过这项黑科技，Google日语输入法团队展示了不错的创意能力……不过，按理说输入法这种已经没什么新意的东西，好像也玩不出什么新花样？

其实如果你真这么想，就太小看这群人的脑洞了……

那还将近10年前。从那时起，Google日语输入法团队就给自己定下了一个宏伟的目标：为用户带来最舒适的输入环境。

▲Google日语输入法团队博客，为便于阅读已经翻译成英文

而为了实现这个目标，这个团队可能已经魔怔了。硅星人去翻了一下它们在Google官网下的页面，发现算上今天的”Tegaki”（日语罗马字的“手写”），他们总共已经推出了八款输入硬件产品！

最早一款出现在2010年——8年前。这群人的持续挖掘脑洞的能力令人震惊，如果说人类文明因为语言的出现向前迈了一大步的话，那么Google日语输入法团队在其中一定功不可没……

今天，我们就来回顾一下这八款脑回路奇特的作品吧。

2010年：架子鼓键盘

“我们进行用户调研，发现很多用户在使用日语输入法时面临着各种限制。其中键盘是最大的限制。”该团队是这样说的，“我们相信，这个世界上一定有比QWERTY键盘在排列上更科学的键盘！”

于是他们推出了架子鼓键盘：

使用方法可以用手按：

也可以用鼓槌：

熟练之后输入速度将远超QWERTY键盘，另一个好处是打字同时伴有美妙的节奏音……

除了全假名键盘之外，还很贴心地配了专门的颜文字键盘……

“我们的使命是整合全球信息，使人人都能访问并从中受益。”这个键盘能让用户更容易地输入日语——以高昂的制造成本为代价。

（当然，这款键盘最后根本没有投产。）

2012年：摩尔斯电码日语输入法

在寻找最高效输入方式的道路上，总会有些磕磕绊绊。去年的方案按键太多，导致用户犯了密集恐惧症……

大道至简。于是今年，Google日语输入法团队再出发，推出了又一款颠覆性的输入硬件产品：Google摩尔斯电码日语输入电报机……

结合全世界通行的摩尔斯电码，输入起来十分简单，只用四秒就敲出了“桜”呢！

摩尔斯电码输入法的最大好处就是可以解放双手，多线程工作，在任何时间任何场景做任何事情都不会影响打字。可以在吃饭的时候用：

腾不出手的时候，用脚打字也是没问题的：

怎么样，是不是既古典又个性的一种输入方式！

2013年：单键翻字机

摩尔斯电码日语输入法，单键的设计堪称经典。但它仍不是最优解，因为它对于记性差的人不够友好，记不住不同假名所对应的电码就完全没用了。

于是，Google日语输入法团队再次带来了全新的日语输入法单键翻字机！

顾名思义，单键机是一台只有一个按钮的输入设备，插入USB线即可开始工作。选字也很简单，按下按钮即可开始翻字，等到想要的字停下即可：

没选到想要的字怎么办？别担心，制作团队早想到了：只要再次按下等想要的字下一次出现就好啦！

同时还配有假名输入、颜文字输入的插件，可以随时更换。但如果你嫌这样麻烦，也可以多买几台一起用：

嫌太重也没关系，可以选购可穿戴便携型翻字机：

再也不怕打错字了！

2014年：魔术手

技术总在进步，输入法也不能停滞不前。触屏是时下最流行的交互方式，复刻自实体键盘的触屏输入法却显得没有长进。Google日语输入法团队再次陷入了深思……

他们的解决方案：魔术手。

指甲太长/戴着手套也不会影响操作触屏：

支持移动、点按和划动，这款魔术手有如你的手指一样灵活！

不同的场合也可以选用不同的手指，使得这款输入设备摇身一变成了家中必备工具：

怎么样，是不是超有用的！

2015年：吹龙口哨

科技的迅速发展使得任何基于键位的输入法都过时了。那年，Google日语输入法团队推出了自从摩尔斯电码之后的又一革命性新品：吹龙口哨。

采用最常见的口哨和最先进的计算机视觉技术，该设备用红外传感器追踪口哨纸末端的长度，输出不同的假名，就像吹号一样！

拆开机身，可以看到这款设备内部复杂的电路结构：

使用吹龙口哨和别人短信聊天、完成工作汇报，书写属于自己的篇章吧！

2016年：实体划动键盘

Google日语输入法团队终于实现了跨越虚拟与现实的技术突破。

他们将输入法中的划动选字功能做到了实体的键盘上，创造性地将一个键的单一功能增加到了5个。是的你没有听错，一个键里面竟然包含了5个字符：

这一设计让Ctrl、Alt等功能键不再需要出现，极大地缩减了键盘的尺寸，提高了便携性。

然而这还不够，正如前两年的创新一样，输入法不应该被介质所捆绑。Google日语输入法团队在惊人的成就基础上再创新高，推出了输入法采样器。这个小装置可以放在任何具备成为键盘潜力的介质上，即可通过微弱的电流变化实现输入！

更不要被那些微小的事物限制了想象力，因为整个城市都是你的键盘！

2017年：泡泡纸读卡器

能不能有一款键盘，既足够轻盈，又能在输入时给到清晰有力的回馈？这是团队的专家们一直在思考的事情。

他们找到了解决方案，顺便还对近百年前计算机编程的鼻祖形态“打卡”完成了致敬：在一块单片机上，他们制作了一个泡泡纸(bubble wrap)读卡器。

机器对泡泡纸上的每一个泡泡预先编程，识别为不同的字母。

不仅如此，泡泡内还可以灌充带有香味的气体，让人指尖留香！

领略了Google日语输入法团队的脑洞，让你惊呆的还在后面……

他们开发的这些神奇的玩意儿，其源码都已经全部公开。他们并没有开玩笑，理论上你也可以下载源码、采购对应的器材，复原原始设计，或者自己修改代码，适配别的输入法。

到这里不得不佩服这帮人的脑洞。

只是可惜，当年Google在大陆有人的时候，每到愚人节也出过几个不错的创意呢。