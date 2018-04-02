华尔街日报：用实力回应美国压制，华为欲成为5G领头羊

据《华尔街日报》北京时间4月2日报道，美国政府正试图压制华为公司在无线技术领域的上升势头，但是华为誓要赢得无线技术行业的未来。

在美国，华为被视为国家安全威胁。但是远离美国市场，这家全球最大电信设备制造商正设法引领下一代移动网络5G的开发和设计。

华为派出大型团队参加行业发起的会议，包括近期在印度南部港口城市举行的一场会议。就像家庭影院行业在多年前就DVD播放机规范达成一致，无线技术公司眼下也在开会寻求建立5G标准。

积极争夺5G标准话语权

据与会人士和外部分析师称，在此类会议上，华为代表无处不在。他们就新系统的运作方式提出建议，利用华为庞大的研发预算和规模越来越大的专业工程师队伍。

借助西方公司的专业技术，美国和欧洲首先推出了今天的3G和4G网络。现在，业界领导者称，在华为的引领下，中国在5G网络竞争中处于领先位置。“5G网络将由中国引领，”市场研究公司ABI Research研究总监迪米特里斯·马拉基斯(Dimitris Mavrakis)表示。

5G网络能够提供更高的可靠性，更快的速度，并有望充分利用自动驾驶汽车等新技术。但是，无线技术行业仍在开会制定5G网络的技术细节，就像近期在金奈(Chennai)举行的会议。一些公司正在推动制定基于自身专利技术的特定标准。同样地，硬件制造商支持的是可兼容他们当前所开发产品的标准。

华为还是全球第三大智能机制造商。会议记录显示，华为派出了40位代表参加金奈会议，与会人数仅少于三星电子的41位。在此次会议上，高通公司派出了30位代表。华为在无线设备领域的主要对手爱立信、诺基亚分别派出了25位、18位。

投行杰富瑞集团的研究人员称，国际无线标准化机构3GPP的决策小组拥有57名主席和副主席，中国公司代表占据了其中的10席。即使在目前的5G技术标准讨论展开之前，华为已加大了在研发和专利申请上的努力，在4G技术标准上的贡献几乎和当时的行业巨头爱立信不相上下。

▲华为全球电信设备份额领先对手

初期统计数据显示，华为向规范制定小组提交的5G提案最多。无线专利开发商InterDigital公布的最新数据显示，截至2017年年初，华为向3GPP提交了234份提案，高于排在第二位的爱立信的214份。

大力投资研发

华为周五表示，去年公司研发预算增长17%至143亿美元。这超过了爱立信和诺基亚的总和，后者去年的研发支出分别为46亿美元、60亿美元。不过，和华为不同的是，爱立信和诺基亚都没有重要消费者业务。

美国特朗普政府已清楚地表示，不希望看到华为及其中国同行主导电信设备行业，担心中国会通过这些设备窃取美国商业机密或对其发动网络攻击。华为发言人称，华为是一家员工持股公司，从来没有一家政府要求公司对另外一家公司实施监听或破坏活动。

美国外国投资委员会在本月稍早时候否决了博通公司收购高通公司的提议，认为这笔交易可能会导致高通研发支出减少，降低高通在5G开发上的影响力。美国外国投资委员会在一份信中解释称，华为在行业会议上的影响力越来越大。“包括华为在内的中国公司，已经增加了他们在5G标准化工作小组的参与度，”美国外国投资委员会称。

此次金奈会议在一家豪华酒店的会议室内举行。与会代表挤成一团，前面摆满了笔记本电脑。经过4天讨论后，代表们制定了“新空口”规范，也就是指导未来基站与智能机和其他设备通信的方式。大约来自176家电信公司的400名代表敲定了这一新规则。

与爱立信争话语权

尽管代表们迅速在新空口规范上达成一致，但是依旧在一个程序性问题上存在争议。无线技术行业的下一次重要会议将于6月份在旧金山举行。华为和爱立信代表在这场大会应该解决多少议题上争执不下。

爱立信代表认为，金奈会议的工作量本已过大，并提交正式提议希望削减旧金山会议的议题数量。然而，华为则提议讨论更多议题。一些与会人士称，鉴于华为代表团庞大，处理更多提议对他们有利。

“我们派出的代表比他们少，”爱立信标准化业务主管让·法尔基(Jan Farjh)在会议举行前接受采访时称，“我们不打算拼代表团规模，”他表示，“而是拼能力。”

华为发言人称：“公司尊重和遵循标准化规则。在这一过程中，成员间存在争论和分歧很正常。”

在休息时，爱立信和华为的代表纷纷在酒店走廊里向其他代表推荐他们的提案。当主要讨论结束时，酒店献上了一段传统印度舞蹈表演，代表们也达成了一项妥协：暂时在工作小组的下一次大会议程上列出了20个议题，多于爱立信的要求，但少于华为的要求。