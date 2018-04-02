小米会员内测2期上线：月卡米粉节1元抢购

IT之家4月2日消息 去年12月，小米会员服务开启了内测，月费9.9元，年费88元，会员可以享受系列的特权服务。现在，小米会员服务已经升级到内测2期，并且将在米粉节期间开启月卡1元/年卡66元抢购活动。

此次活动时间为4月2日-4月6日，其中，1元秒杀月卡会员每天的数量为5000份，66元秒杀年卡会员每天限量1000份。

购买小米会员的用户将会获得有品福袋、多看阅读、云服务空间和获奖主题等特权，同时将在个人中心展示会员勋章。以下为小米会员权益相关以及活动相关信息：

1.会员权益介绍：

（1）“有品福袋”权益：

购买会员后，体验计划或月卡用户可领取总额度最高为100元的米家有品优惠券，年卡用户每月可领取总额度最高为150元的米家有品优惠券。

用户在页面内可看到多种类型券码供领取，具体券码额度可以自选组合，不超过当月可领取的总额度。未在当月领取的优惠券不累计到下月，具体券码类型和内容、有效期以具体领取到的为准。

（2）“多看阅读”权益：

购购买会员后，体验计划或月卡用户可领取1000阅读书币，年卡用户每月可领取1200阅读书币，未在当月领取的书币将过期，不累计到下月。书币领取后有效期为31天，可直接在阅读app内查看，请在领取后尽快使用。

（3）“云服务空间”权益：

购买体验计划/月卡/年卡会员后，用户将在原有小米云服务空间基础上增加5G（体验计划会员/月卡会员）或10G（年卡用户）云空间，可用于个人数据存储。体验计划/月卡/年卡会员到期后，因购买体验计划/月卡/年卡会员而增加的云空间将失效，云端存储的数据不受影响。

（4）“获奖主题”权益：

购买会员后，用户可直接使用小米VIP专属主题10/22/37套（相当于5级/10级/20级用户可用主题），专属主题均来自之前我的小米承办总价值50万的主题大赛的获奖主题。具体主题内容进入主题页面可见（MIUI9用户进入“我的小米-专属主题”使用相关主题；MIUI9以下版本用户进入“我的小米-小米VIP-我的-特权-专属主题”使用相关主题）。

会员限量内测2期米粉节活动说明：

（1）活动时间：4月2日-4月6日23:59:59

（2）活动内容：

米粉节限量内测期间，限时每天秒杀会员，其中每种会员每个用户仅限优惠购买一次，具体信息及数量如下：

每天5000份体验计划会员0.1元秒杀（价值113元，折扣后原价3.9元，仅限部分邀请用户可买）

每天5000份月卡会员1元秒杀（价值113元，折扣后原价9.9元）

每天1000份年卡会员66元秒杀（价值2004元，折扣后原价88元供用户购买）

小米会员米粉节活动：点此参加

小米米粉节活动链接：点此参加