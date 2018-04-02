中国互联网最大全现金收购今日诞生。

今日上午，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，前两者将以95亿美金收购饿了么，交易完成后饿了么將融入阿里生态，并进一步得到阿里巴巴在新零售基础设施、产品、技术、组织等方面的全力支持，同时继续保持独立品牌，独立运营。值得一提的是，饿了么创始人张旭豪在内部邮件中宣布将辞去饿了么CEO职位，交由阿里健康原CEO王磊接任。

结局并不让人意外。事实上，早在2015年底阿里成为饿了么第一大股东时，被阿里收之麾下就已成为业内普遍认可的饿了么的最终命运。此前，天天动听、UC、高德、优酷都曾经历过类似命运。而在去年8月，阿里助攻饿了么收购百度外卖已经让此次收购愈加明朗化。

饿了么最早成立于2008年9月，其创始人张旭豪以校园为创业起点，在外卖市场一路披荆斩棘。十年时间，饿了么估值超90亿美元。在张的世界里，他曾经想象凭借重度垂直的商业模式带领饿了么成为国内最大的到家服务平台，坚持独立发展、独立上市。但，一切都随着这纸合约结束了。

独角兽卖身的故事固然令人唏嘘，但我们更关心的是，这场巨额交易背后，阿里收购饿了么意图何在？交易完成后，外卖战局又将如何演化？

阿里收购饿了么三大原因

一、扼制美团成为本地生活服务霸主

扼制美团，这是业内人士对此次交易讨论最多的话题。

当然，阿里有足够的理由这么做。

作为被投资方，美团曾是阿里系的一员。一个广为流传的说法是，美团能从当年的百团大战中胜出，阿里功不可没。一是，阿里曾在当年团购烧钱大战中对美团施以援手；二是，为美团打造出地推铁军的干嘉伟正是来自阿里巴巴。

不幸的是，阿里这颗生活服务领域的重要棋子却在长大后选择倒戈腾讯，这曾一度让其大为恼火。后来的事情大家都知道了，阿里转而扶持美团外卖彼时最大的竞争对手，也就是今天被收购故事的主角——饿了么。

美团对阿里的“反叛”还表现在很多方面。一个最近的例子是，美团CEO王兴在接受《财经》采访时，公开点评阿里：“从战斗力来说，阿里非常强，但如果他们各方面做得更有底线一点，我会更尊敬他们。”这将阿里直接放到了美团的对立面。

于公开场合一再挑战阿里权威，这是让后者难以忍受的。但，在商言商，花近百亿美金只为惩罚一个所谓的“反叛者”，这显然不符合正常的商业逻辑。最接近真相的答案可能是——为了利益。

众所周知，随着业务四处开花，美团早已将自己的触角扩展至外卖、酒店、电影票、打车等阿里想进入或者已经进入的所有生活场景之中。这显然是垂涎万亿本地生活服务市场已久的阿里并不愿意看到的。

与此同时，登陆美团APP,除了外卖，各类生鲜果蔬、日用百货、酒水饮料等都可实现一键下单，快速送货，美团甚至已经在阿里最引以为傲的服装领域进行极速达布局。依靠美团外卖的运力，这势必造成对电商平台的分流。

反观饿了么，其收购百度外卖后已经占据近一半外卖市场份额，足以与美团外卖抗衡，且借助外卖的流量入口倒流，阿里对本地生活服务的拓展也将更从容。

如此看来，95亿美元既满足了阿里对拓展本地生活服务领域的野心，又进一步巩固了自身的电商核心业务，倒也物超所值。

二、服务阿里新零售战略

服务阿里新零售战略是此次收购的另一重要原因。

更早之前，阿里已经将自身的外卖平台口碑纳入到新零售体系，口碑的整体业务也从蚂蚁金服调整到了阿里巴巴集团，直接向张勇汇报。在阿里巴巴内部，口碑已经成为阿里新零售架构的重要一环，并形成了阿里新零售四架马车：一是服饰类目，以天猫+银泰等区域百货落地；二是家电类目，天猫电器城+苏宁实体店；三是生鲜和快消品类目，盒马+天猫小店+安鲜达；四是口碑。

但作为阿里的“亲儿子”，口碑网似乎很难独自担此大任。用以佐证这一观点的事实是，过去数年，口碑网在阿里大力扶持下的一次次重启均以波澜不惊收场。

有饿了么加入，情况可能很不一样。

目前阿里阵营中，尽管饿了么与口碑均定位本地生活服务，但二者稍有差异，前者更专注到家服务，后者的重心更多在到店服务，而商家往往既有到店需求也有到家需求，这为双方更好的产生战略协同效应提供了可能性。

而早在去年阿里巴巴联手蚂蚁金服以10亿美元入股饿了么时，就已经明确了“口碑专注到店，饿了么专注到家”的业务分工。此次收购完成后，这一分工也将大体持续，不过对于拥有巨大流量的饿了么而言，不排除其在阿里新零售架构下业务角色更加多元化的可能性。

三、布局同城物流

凭借物流运力优势，阿里的“心头刺”美团近来一直在同城配送领域跃跃欲试，此前其已将平台运力拓展至日用品配送、服装配送等。

而这同样是阿里看中的市场。

早在今年1月，天猫与菜鸟就已宣布将联合物流伙伴和商家推出基于门店发货的“两小时达”服务。而在更早之前，阿里新零售业务均已陆续开展多个小时级配送业务，如天猫超市的一小时达服务，盒马鲜生的30分钟达服务以及盒马正在筹谋的对标美团的外卖配送服务。

而饿了么拥有的即时配送团队及百度外卖此前积攒的智能配送技术等将成为阿里布局新零售“小时送达”服务的重要一环。

协议显示，此次交易完成后，饿了么依托外卖服务形成的庞大立体的本地即时配送网络，将协同阿里新零售“三公里理想生活圈”，盒马“半小时达”和24小时家庭救急服务，“天猫超市一小时达”，众多一线品牌“线上下单门店发货二小时达”等一起，成为支撑各种新零售场景的物流基础设施。

外卖三极：阿里、美团、滴滴

外卖市场正在变得越来越有趣了。

随着此次交易完成，此前美团外卖与饿了么百度的一对一决战，正在演变为美团外卖、阿里（饿了么+百度外卖+口碑）、滴滴外卖的三国杀。

单就外卖市场而言，美团点评与饿了么百度外卖实力不相上下。据Trustdata发布《2017年中国移动互联网行业发展分析报告》显示，在外卖市场，美团外卖以46.1%的份额居市场第一，而第二名饿了么市场份额占比为39.5%，第三名百度外卖份额占比为6.4%，后两者之和仅次于美团外卖。

而新晋玩家滴滴外卖，尽管刚入战局，但其过去在出行领域的所向披靡已经预示了这是一个绝对不容忽视的重量级玩家。

一位滴滴外卖大客户负责人日前曾告诉创业家&i黑马，滴滴外卖主打品质外卖，目前其已与市面上的连锁餐饮品牌及特色餐饮品牌基本全部完成入驻签约。“到了现阶段，外卖市场单靠打补贴战是低级的做法，但滴滴近来的100亿融资就是用来打仗的。”该人士称。

目前，滴滴外卖无锡站已经上线。南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都、厦门八大城市也在滴滴外卖筹谋之列。

战争已经开局。

一边是有阿里全力扶持的外卖市场的独角兽玩家饿了么；一边是背靠腾讯，因业务全面开花拥有“行业公敌”之称的美团，一边是裹挟于阿里、腾讯等资本之间的出行市场巨无霸玩家滴滴，最终谁会成为外卖乃至本地生活服务市场的收割者，暂时还不好说。

但，可以预见的是，公开宣称“尔要战，便战”的滴滴，加码布局新零售的阿里，与认为“只有死者才能看见战争终结”的美团势必在看似偃旗息鼓的外卖市场重燃战火。