金立回应工厂裁员：金立自救的系列措施之一

IT之家4月2日消息 3月底，IT之家报道了金立东莞工厂开始遣散员工的消息，据悉，金立要求在今年4月底前完成协商解除劳动合同的工作。爆料的文件显示，除女职工在孕期、产期和哺乳期以及在工作期间负伤等特殊情况外，其他员工都要在今年4月底前完成协商解除劳动合同的工作。对于不愿意接受协商解除劳动合同的员工，按公司停工放休政策执行。
今天晚上，金立手机官方针对此事正式做出回应，金立表示，金立集团自危机发生以后，前期我们采取了引资保生产方案，现在采取了裁员降费用，引资保生产的方案。
金立集团与员工解约是以平等自愿为原则，协商一致为目标，并非强迫行为，尊重员工自主选择，不强迫、不威胁、不利诱、不欺骗。裁员是金立自救的系列措施之一，公司董事会和经营班子对金立的重组充满信心，金立在全球的研发、生产和销售等部门的很多小伙伴们仍在岗位一线坚守着。
关于金立工业园目前的一些情况说明：
各位金立员工、合作伙伴以及关心金立的各界朋友：
金立集团自危机发生以后，前期我们采取了引资保生产方案，现在采取了裁员降费用，引资保生产的方案，于上周五（3月31日）正式发文，对金立工业园的部分员工通过协商解除劳动合同。未来，金立工业园将保留50%左右的员工继续生产，保证生产线的正常运转，同时也有ODM厂商协助生产金立手机，为金立在国内与海外的订单供货。
金立集团与员工解约是以平等自愿为原则，协商一致为目标，并非强迫行为，尊重员工自主选择，不强迫、不威胁、不利诱、不欺骗。补偿标准严格执行《劳动合同法》相关条款，对离职员工按照“n+1”的方式进行补偿，并与员工签订补偿协议书，经济补偿金分期支付，自补偿协议签订次月起开始支付，按每月支付1个月补偿金的方式进行，最长8个月内支付完毕。如果补偿金不能按期支付，员工未支付补偿金依然受《劳动合同法》保护，并且可以到劳动局进行仲裁。若员工不愿解约或员工不同意分期支付，可以不接受解约，我们会继续保留劳动合同关系。
对孕期、产期、哺乳期女职工等特殊人群，不纳入协商解除劳动合同范畴。
裁员是金立自救的系列措施之一，公司董事会和经营班子对金立的重组充满信心，金立在全球的研发、生产和销售等部门的很多小伙伴们仍在岗位一线坚守着，大家都希望已经成立16年的金立手机能够继续为消费者提供服务，为社会和国家继续创造价值，为中国制造2025添砖加瓦！
恳请各位给我们多一点时间度过这个难关。
深圳市金立通信设备有限公司
2018年4月2日