金立回应工厂裁员：金立自救的系列措施之一

IT之家4月2日消息 3月底，IT之家报道了金立东莞工厂开始遣散员工的消息，据悉，金立要求在今年4月底前完成协商解除劳动合同的工作。爆料的文件显示，除女职工在孕期、产期和哺乳期以及在工作期间负伤等特殊情况外，其他员工都要在今年4月底前完成协商解除劳动合同的工作。对于不愿意接受协商解除劳动合同的员工，按公司停工放休政策执行。

今天晚上，金立手机官方针对此事正式做出回应，金立表示，金立集团自危机发生以后，前期我们采取了引资保生产方案，现在采取了裁员降费用，引资保生产的方案。

金立集团与员工解约是以平等自愿为原则，协商一致为目标，并非强迫行为，尊重员工自主选择，不强迫、不威胁、不利诱、不欺骗。裁员是金立自救的系列措施之一，公司董事会和经营班子对金立的重组充满信心，金立在全球的研发、生产和销售等部门的很多小伙伴们仍在岗位一线坚守着。

关于金立工业园目前的一些情况说明：