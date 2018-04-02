组一套《头号玩家》世界中的VR套装得花多少钱？

《头号玩家》最近刷了不少屏，虽然剧情本身很稀松平常，无外乎宅男逆袭一路高潮到底抱得美人归的起点爽文式故事，但其中的情怀加成大到足以掩盖本身情节的单薄，也毫不影响我们在看到某个熟悉的角色一闪而过时的热血澎湃。

关于这部电影，目前讨论最多的就是“彩蛋”，因为它本身就是寻找彩蛋且充斥着彩蛋的电影。电影刻画了一群玩家为了集齐三把钥匙，展开了对游戏创始人Halliday过往的探索，并从日志和生活片段等去寻找解答谜题的蛛丝马迹的故事；而电影中各种经典作品角色和元素以各种方式出现，更是激发了一大批玩家对过往游戏的美好回忆。

科幻作品一直以来都是想象力的天堂，各色元素天马行空超脱现实。回忆我们看过的一些早期标榜“科幻”的文学或是电影作品，比如《星际迷航》《回到未来》，有不少当时看起来炫酷的“高科技”，都已经成为了现实。

另一部同样以虚拟现实游戏为主题的动漫作品《刀剑神域》，也勾勒出了一个现在技术还无法企及的世界：《刀剑神域》构造的是一个“完全潜行”的状态，实现手段是将大脑神经和头盔NERvGear相连，并切断现实世界的肉体意识。所以在《刀剑神域》第一季中的虚拟世界里“死亡”，也会造成现实世界中的“脑死亡”，说白了就是“真的死了”。

但反观我们在《头号玩家》世界中看到的技术，则明显“接地气”得多。比如VR头戴式显示器、触觉手套和体感配件，都是现在已有雏形并不算超前的产物。

问题在于，在2018年的今天，想要获得类似《头号玩家》中2045年世界里的那种游戏体验，得花多少钱？

在此之前，我们得先搞清楚《头号玩家》世界里的具体设备。虽然这部分在电影中没做过多介绍，但在原著小说中，作者恩斯特·克莱恩（Ernest Cline）对男主角韦德的使用设备有详尽的描述，很完美地解决了“视觉、听觉、触觉和嗅觉”这几个部分，这里节选部分：

我大部分时间都是在全自动调节的触觉椅上度过的，当我在绿洲飞翔、坠落或者是前进时，它能通过震动、旋转或是摇晃让我获得身临其境的体验。 头盔名为RLR-78000，拥有一块最先进的视网膜屏幕，能够将绿洲的世界直接投射到人眼的视网膜上；定制的绿洲主机配备了超大硬盘，足以将这个世界上存在的所有数据都备份三遍。 头部以下是体感衣，覆盖了我脖子以下的全部身体，外部是一层精密感应器，可以感受并传输我的动作，辅助我在绿洲里更好的行动；我的触觉手套来自日本，传感器同样完全覆盖了手掌，让人能感觉到现实世界中不存在的东西。 椅子底下是一款全方位跑步机，可以让我朝任意方向无限奔跑并让我保持在平台最中央，它还可以模拟上台阶和走斜坡的情况。 音频系统由公寓墙壁、地板和天花板一系列超薄扬声器组成，可以提供360°环绕立体声。 还有特殊的气味制造机，可以模拟2000多种不同的气味，不管是玫瑰花香还是海风，亦或者是燃烧的味道都能完美再现；当然有些人喜欢估计用恶心味道来找麻烦，所以我平时都是关上的。

这么看，总觉得小说里的男主角显然比电影里最初的那位要有钱一些（当然也或许是电影能够展示的篇幅有限），但无论是在哪种情况下，完美体验一款VR游戏，视觉和触觉都是无法阉割的部分。

先来说最核心的视觉设备，也就是VR显示器。在《头号玩家》电影中它的外观有点类似于我们现在常见的滑雪护目镜，内部则是一整块的全息显示屏。

鉴于不少玩家可以戴着它在马路上大摇大摆，大概它还支持无线连接。

单论外表，目前最接近这款设备的是美国Avegant公司推出的虚拟现实设备 Glyph，售价约为3100元人民币。它同样借助的是视网膜投射技术，可以直接把影像投射到双眼上，但目前还无法做成百分百的沉浸体验；另外从功能性来说，它也并不是一个VR设备，而更像是一个看电影听音乐的产品。

如果我们只是想找一个头戴式显示器，标准再放低一些，淘宝上就能找到很多连牌子都叫不出来的款式，它们大部分价格都低于500元，只需要我们的智能手机就能驱动了，闲着没事享受一部VR小电影，感觉也不差。不过这些显然不是拿来游戏的选择。

所以，如果要做到类似《头号玩家》中的沉浸式VR设备，HTC Vive和PS VR才是更适合的选项。HTC Vive是目前硬件体验最好的VR平台，如今还可以靠无线模组、配套耳机来获得更好的整合体验，但价格自然也是不菲，HTC Vive初代仍需要4000多元，最新的Pro版则需要近6000元。

何况有一台HTC VR还不够，我们还得提前先搞定一台中高端PC。

至于PS VR，虽然效果不如HTC Vive，不支持无线连接，而且更倾向于让玩家坐着玩，但胜在性价比更高，组一套初代PS4+PS VR，现在花费不会超过4000元人民币。

但VR设备仅仅只是解决了“视觉和听觉”两个部分，“触觉”则需要另外的设备来解决，脖子上还有专门的面部识别器来同步展现现实世界里的情绪波动。

所幸我们在现实世界中都还能找到对应的产品。

首先是由HaptX公司推出的Gloves手套，它首次亮相是在2017年年底，外观更类似于外骨骼机械，但设备内部有上百个感应器单元，并可以和Vive控制器联动。每当玩家在虚拟世界里触摸时，手套便会改变内部的空气压力来模拟相应的触觉。

可惜的是，这款产品目前尚未投入量产，因此定价未知。不过按照开发者的说法，它在未来2-3年内才能降到普通消费者消费得起的水平，目前主要面向的是企业用户。

其次是Tesla Suit 体感衣，从CES 2018的实物演示来看，它借助的是肌肉电脉冲技术，以生物电的形式来将感觉由神经系统传到大脑，除了人体触感，还可以模拟温度，所以号称比单纯的震动反馈要更为丰富细腻。

不过以它在2016年的众筹价格来看，一套衣服就需要约15000元人民币，短期内也只能是氪金玩家专属了。

至于说到“跑步机”，这里就不能不提到 Virtuix Omni 了，它的底座形态很接近电影中IOI公司批量提供的设备，在本月初我们还看到基于《头号玩家》中Aech房间的演示作品。

但准确来说，Virtuix Omni并不是一个“跑步机”，玩家需要先穿上一双特殊的鞋然后在底座上是进行“太空漫步”，从而模拟虚拟世界的行走。这样的好处在于不用担心不同区域和方向的问题，之前套装价约为4300元人民币。

最后是面部识别，我所见过的最棒的解决方案，是来自于今年GDC大会上的由虚幻引擎展示的实时动作捕捉系统。面部神情的一举一动，以及口型，都可以很完美地还原到虚拟角色上，效果非常的惊艳。

但你说实现商品化，短时间估计也是难以实现的。

以上，大概就是我们现阶段所能找到的最好的设备了。从个人用户角度来说，将刚才所说的能够买到的设备聚合到一起，花个5-10万基本可以搞定，在理论层面我们的确可以组建一套《头号玩家》“低配版”，效果可能差点，但玩个光枪射击游戏还是没问题的。

如果希望进一步贴近真实，我其实更建议去迪士尼游乐场或是大阪环球影城，或者是一些著名的VR体验馆。这些地方往往会有定期的VR游玩项目，还会专门对场景进行改造，以进一步配合VR内容带来更加拟真的的体验。

虽然《头号玩家》中的各种设备在现实生活中已经有迹可循，但其中最关键的软件部分——那款大型网游“绿洲”，就真的已经远超我们的想象了。

按照电影的描述，这是一个“以真实体感模拟系统为核心打造的一个虚拟世界”，也是一个“所有人都把时间花在同一款游戏”中的时代，以至于连创始人自己都无法控制它的发展速度，只能选择在彩蛋里包括了一个毁灭所有的按钮。

毕竟虚拟世界的终极形态，对人类来说基本就是另一层面上的“现实”。

然而在2018年，我们还很难找到一个基于VR技术开发的MMO网络游戏，可谁知道40年以后会发生什么事呢，保不准在游戏里肝一肝，还真能演一出反转逆袭走向人生巅峰的剧本。

电影可以造梦，而《头号玩家》用一个基于现实要素的科幻游戏世界，造就了一个离我们无限接近的未来。当技术的天花板能够支撑起我们所希望的虚拟世界后，你是否也会不顾一切地逃向属于自己的“绿洲”世界？

嗯，除了周二和周四。