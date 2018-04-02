愚人节过完，昨天科技界都玩了什么怪操作？

或许在上个世纪，愚人节还是媒体最喜欢的节日，各种可以制作的假新闻层出不穷，只为嘲弄一下电视机或报纸前的观众和读者。

进入21世纪，愚人节似乎开始变成了科技行业的专利，以谷歌为首的一大票科技公司，越来越喜欢通过在愚人节发布一些「假消息」，来跟自己的用户开个玩笑，顺便也可以体现出企业内部轻松的氛围，以及天马行空的产品想象力。

除了谷歌等美国的科技企业，最近几年，越来越多的国内互联网企业也加入了愚人节玩笑和营销的战局。BAT、锤子、小米……

「Where's Waldo」游戏加入谷歌地图，日本谷歌推出「假名手写键盘」

作为「银河系最喜欢过愚人节的公司」，谷歌在过去十年里不遗余力地推出了各种愚人节玩笑，很多愚人节玩笑甚至不仅仅停留在概念层面，而是做出了产品原型，甚至上线到它们的服务中。

今年谷歌在北美地区将「Where's Waldo」这一流行了几十年的「考眼力」小游戏，带入了谷歌地图中。

用户只需要打开谷歌地图（iOS、Android、网页版均支持），就可以在界面的左边看到一个探出脑袋的Waldo，分享一些地点，邀请你来这些地点找到它。

而谷歌日本则是继续了它这些年一直在尝试的「键盘革命」。在推出了「架子鼓键盘」、「摩尔斯电码键盘」、「魔术手键盘」之后，今年日本谷歌推出了「假名手写键盘」，用户只需要在键盘上划出日文假名的字样，键盘就能自动识别出该假名。不仅是电脑和智能手机，未来谷歌还希望把这项技术带到翻盖功能机、算盘、甚至玉米上。（误）

腾讯的「鹅厂」、阿里的「区块链喷漆」和百度的「狗脸识别」

相比谷歌在产品层面的「玩笑」，国内BAT的玩笑则都是以概念的形式出现，并且都是以视频为载体推出的。

腾讯在其官方微博宣布，筹备近两年的「AI生态鹅厂」现在已经在贵州完成了项目主体建设，预计年内可以投产运行。视频中，腾讯员工一本正经地介绍了他们将利用神经网络深度算法来进行科学地养鹅，已经进行了数据采集。系统将通过鹅脸识别实现精细化管理，为鹅戴上智能工牌，并且将可以做到「鹅语翻译」。未来将为网友开放「云养鹅」功能。

这么多新技术，不知道网易会不会想办法引进一些，来优化自己的养猪事业。

蚂蚁金服为了解决大量车主的出行问题，推出了一款「区块链喷漆」。

车主只需要把区块链喷漆喷涂在车上，就能把自己的汽车变成区块链上的一个节点。上链的汽车可以识别受信用户，自动打开车门。在遇到交通事故时可以自动分析损伤，并与其他区块进行交叉比对，在一秒钟之内完成事故责任判定和理赔。通过区块链智能合约，还可以在有急事的时候发起让路请求，花费路权让其他汽车为自己让路，为别人让路的时候则可以获得路权。

阿里的愚人节玩笑更像是对未来技术的展望，虽然其不会以「车漆」的形式出现，但用传感器和车联网让汽车变得更智能早已是未来汽车发展的趋势了。至于车联网能否与区块链技术相结合，就需要等时间给出答案了。

区块链、AI是今年最热门的技术概念，所以除了腾讯、阿里，百度也盯上了AI概念，利用AI视觉技术推出了应用于宠物的面部识别。方案名称为SAFI。宠物可以通过狗脸识别，来获取食物、出入门禁、授权支付，收取快递。

锤子的中老年广告和小米的6摄手机

锤子可能是最近几年愚人节最活跃的手机厂商之一。往年它们往往会推出一系列Smartisan OS上的搞笑新功能，比如「电话黑名单收费放行」、「聊天自动斗图」、「浪子导航模式」……

而今年锤子则更是下了血本，推出一款革命性产品，Revolution One。还为其制作了一个不说精良，只能说非常逼真的「中老年假药风」产品广告。

Revolution One致力于解决工作中的效率问题，可以将工作效率提升300%。

而作为国产手机领头羊之一的小米，愚人节玩梗的水平就比较一般了。

小米在Twitter上发布了一张全新的小米A1渲染图，该手机采用了6摄像头。而这个梗，早已被网友玩过无数遍了。

这个思路甚至可以上溯到iPhone 5时代，苹果对iPhone机身的加长引发网友各种P图，做出了机身长达5米的iPhone 50。而摄像头的梗，也早就在iPhone 7和华为的双摄手机上被玩过很多次了。

除了以上这些，今年愚人节上线的玩笑还包括亚马逊推的「将你喜欢的作家送上门」服务，23ANDME和雷克萨斯合作玩梗，通过检测你的DNA为你推荐最合适的雷克萨斯轿车（我最大的问题不是DNA是贫穷）等等。

所以你最喜欢的科技界的愚人节创意是哪一个？