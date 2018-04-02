苹果MacBook玩游戏不是梦，macOS正式支持eGPU

早在去年的WWDC上，苹果便宣布Mac设备很快将可通过Thunderbolt 3接口外接eGPU（外置图形处理器）。很快大半年就过去了，这项功能也如约而至：前两天推出的macOS 10.13.4正式引入了对eGPU的支持。

要实现外接eGPU，凭借的是Thunderbolt 3强劲的数据吞吐速度（换言之，并不支持Thunderbolt 2和Thunderbolt接口），所以目前支持这一功能的Mac设备仅包括：

2016款MacBook Pro

2017款MacBook Pro

2017款iMac

iMac Pro

苹果在eGPU的支持文档中，列出了官方推荐的eGPU产品。值得注意的是，目前的推荐列表中全部为AMD的显卡产品（心痛N卡一秒钟）：

AMD Radeon RX 570

AMD Radeon RX 580

Radeon Pro WX 7100

AMD Radeon RX Vega 56

AMD Radeon RX Vega 64

Vega Frontier Edition Air

Radeon Pro WX 9100

（图自：9to5Mac）

由于外接显卡还需额外的电源支持，所以苹果在支持文档中也列出了一些官方推荐的外置显卡机箱，当中包括：

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

OWC Mercury Helios FX

PowerColor Devil Box

Sonnet eGFX Breakaway Box 550W

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

（图自：9to5Mac）

MacBook一直以来对游戏玩家都不太友好，即便是标榜性能的Pro系列也一样。除了因为支持macOS的游戏资源甚少之外，图形处理性能无疑是MacBook用户玩游戏的最大阻碍。

目前在售的MacBook Pro中，仅有两款15英寸的型号分别配备Radeon Pro 555和Radeon Pro 560独立显卡，而13英寸的MacBook Pro配备的均是Intel Iris Plus Graphics集成显卡。即便选择配备最高规格GPU的15英寸MacBook Pro同样也会因为发热问题而导致GPU降频，游戏体验还是会大打折扣。

你可能会说，既然选择MacBook又想什么游戏呢？其实既想体验MacBook，又想玩游戏，同时又富有折腾精神的用户并不少见。

当然，除了玩游戏之外，外接eGPU对一些视频剪辑、VR内容创作等的工作也会有不少的提升。其实现在很多包括MacBook在内的笔记本电脑的工作掣肘，早已不是处理器的性能，反而是图像处理的性能。外接eGPU无疑是一种能同时兼顾便携性和图像处理性能的解决方案。

外接显卡早已不是什么新鲜事。华硕早在10年前推出的XG Station笔记本外接显示卡方案就已经成功通过ExpressCard外接了一块GeForce 8600GT显卡。

在XG Station推出的第二年，技嘉也推出了一款可以外接一块GeForce GT 220显卡的笔记本电脑M1305。

2011年，那时候的索尼和VAIO还没有分家。VAIO在当时也推出过不少经典的笔记本电脑，当中就包括旗舰机型VAIO Z2。除了纤薄的机身以及出色的设计外，VAIO Z2最引人关注的无疑就是对外接显卡的支持。Z2可以通过拓展坞外接一块AMD Radeon HD 6650M，从而满足商务用户对图像处理性能的需求。

（图自：The Verge）

2014年，微星也推出了一款内置桌面级显卡GTX 980的拓展坞。虽然性能足够强劲，但是由于该拓展坞仅支持微星自家的GS30笔记本，所以最终也难免成为小众产品。

虽然自家游戏本的性能一直都很强悍，但是Alienware依然在2015年推出了一款名为Graphics Amplifier的显卡拓展坞。Graphics Amplifier的内部可安装一块全高全长双插槽体积的PCI-E x16独立显卡，可将Alienware游戏本的性能进一步提升得更高。

2015年6月英特尔公布了Thunderbolt 3的接口标准。同年的IDF（英特尔开发者论坛）上，英特尔便宣布Thunderbolt 3支持外置显卡扩展坞。自此，市面上便出现了不少如Razer Core、ROG XG Station 2、技嘉Gaming Box等采用Thunderbolt 3的外接显卡方案。

不过这些方案都仅支持Windows系统，Mac的用户除了使用Boot Camp刷双系统外就没别的办法了。而 macOS 10.13.4正式引入了对eGPU的支持后，相信不少对图形处理性能有要求的Mac用户会为之而兴奋吧。