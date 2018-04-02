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苹果MacBook玩游戏不是梦，macOS正式支持eGPU

2018-4-2 21:39:14来源：爱范儿作者：雷健恒责编：守一评论：

早在去年的WWDC上，苹果便宣布Mac设备很快将可通过Thunderbolt 3接口外接eGPU（外置图形处理器）。很快大半年就过去了，这项功能也如约而至：前两天推出的macOS 10.13.4正式引入了对eGPU的支持。

要实现外接eGPU，凭借的是Thunderbolt 3强劲的数据吞吐速度（换言之，并不支持Thunderbolt 2和Thunderbolt接口），所以目前支持这一功能的Mac设备仅包括：

  • 2016款MacBook Pro

  • 2017款MacBook Pro

  • 2017款iMac

  • iMac Pro

苹果在eGPU的支持文档中，列出了官方推荐的eGPU产品。值得注意的是，目前的推荐列表中全部为AMD的显卡产品（心痛N卡一秒钟）：

  • AMD Radeon RX 570

  • AMD Radeon RX 580

  • Radeon Pro WX 7100

  • AMD Radeon RX Vega 56

  • AMD Radeon RX Vega 64

  • Vega Frontier Edition Air

  • Radeon Pro WX 9100

（图自：9to5Mac）

由于外接显卡还需额外的电源支持，所以苹果在支持文档中也列出了一些官方推荐的外置显卡机箱，当中包括：

  • Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

  • OWC Mercury Helios FX

  • PowerColor Devil Box

  • Sonnet eGFX Breakaway Box 550W

  • Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

（图自：9to5Mac）

MacBook一直以来对游戏玩家都不太友好，即便是标榜性能的Pro系列也一样。除了因为支持macOS的游戏资源甚少之外，图形处理性能无疑是MacBook用户玩游戏的最大阻碍。

目前在售的MacBook Pro中，仅有两款15英寸的型号分别配备Radeon Pro 555和Radeon Pro 560独立显卡，而13英寸的MacBook Pro配备的均是Intel Iris Plus Graphics集成显卡。即便选择配备最高规格GPU的15英寸MacBook Pro同样也会因为发热问题而导致GPU降频，游戏体验还是会大打折扣。

你可能会说，既然选择MacBook又想什么游戏呢？其实既想体验MacBook，又想玩游戏，同时又富有折腾精神的用户并不少见。

当然，除了玩游戏之外，外接eGPU对一些视频剪辑、VR内容创作等的工作也会有不少的提升。其实现在很多包括MacBook在内的笔记本电脑的工作掣肘，早已不是处理器的性能，反而是图像处理的性能。外接eGPU无疑是一种能同时兼顾便携性和图像处理性能的解决方案。

外接显卡早已不是什么新鲜事。华硕早在10年前推出的XG Station笔记本外接显示卡方案就已经成功通过ExpressCard外接了一块GeForce 8600GT显卡。

在XG Station推出的第二年，技嘉也推出了一款可以外接一块GeForce GT 220显卡的笔记本电脑M1305。

2011年，那时候的索尼和VAIO还没有分家。VAIO在当时也推出过不少经典的笔记本电脑，当中就包括旗舰机型VAIO Z2。除了纤薄的机身以及出色的设计外，VAIO Z2最引人关注的无疑就是对外接显卡的支持。Z2可以通过拓展坞外接一块AMD Radeon HD 6650M，从而满足商务用户对图像处理性能的需求。

（图自：The Verge）

2014年，微星也推出了一款内置桌面级显卡GTX 980的拓展坞。虽然性能足够强劲，但是由于该拓展坞仅支持微星自家的GS30笔记本，所以最终也难免成为小众产品。

虽然自家游戏本的性能一直都很强悍，但是Alienware依然在2015年推出了一款名为Graphics Amplifier的显卡拓展坞。Graphics Amplifier的内部可安装一块全高全长双插槽体积的PCI-E x16独立显卡，可将Alienware游戏本的性能进一步提升得更高。

2015年6月英特尔公布了Thunderbolt 3的接口标准。同年的IDF（英特尔开发者论坛）上，英特尔便宣布Thunderbolt 3支持外置显卡扩展坞。自此，市面上便出现了不少如Razer Core、ROG XG Station 2、技嘉Gaming Box等采用Thunderbolt 3的外接显卡方案。

不过这些方案都仅支持Windows系统，Mac的用户除了使用Boot Camp刷双系统外就没别的办法了。而 macOS 10.13.4正式引入了对eGPU的支持后，相信不少对图形处理性能有要求的Mac用户会为之而兴奋吧。

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关键词：MacbookmacOSeGPU

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