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阿里饿了么？美团豪言回应：没什么事是一单外卖不能解决的

2018-4-2 22:27:49来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家4月2日消息 今日上午，IT之家报道了阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元全资收购饿了么。各界纷纷猜测，这次收购会不会扭转阿里和美团的外卖大战格局。对此美团外卖豪迈地回应称，世界上没什么事是一单外卖不能解决的，如果有，那就两单。

美团还在回应中谈到，外卖市场的规模已经大幅扩大，但消费者的习惯已趋稳定；行业市场份额集中度已进一步加剧，但是良性竞争才能实现共赢。

今日阿里巴巴集团CEO张勇宣布，本次交易全部完成后，饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任饿了么董事长，并兼任张勇的新零售战略特别助理，负责战略决策支持。阿里巴巴集团副总裁王磊（花名：昆阳）将出任饿了么CEO。

张勇还谈到，作为阿里新零售一支重要力量，饿了么将保持独立品牌，独立运营。

美团还谈到，根据市场数据，中国的外卖市场规模已达3000亿元，美团占据着外卖市场份额的62%。

而此番交易后，美团外卖将在外卖市场上和阿里正面交锋。从美团回应的态度可以看出，美团并不惧此次竞争。

以下为美团外卖的官方回应：

感谢老朋友的多年相伴，欢迎新同学的如约到场，初次见面请多关照。

中国外卖市场规模已突破3000亿元，全球领先。这是双方多年努力，在竞争中改善用户体验做大行业的共赢结果。

风物长宜放眼量，世界上没什么事是一单外卖不能解决的，如果有，那就两单。

从饿了么收购百度外卖，到阿里巴巴全资收购饿了么，半年多时间外卖行业的格局产生巨变。与外卖平台之间的风云变幻形成对比的是，外卖消费者的习惯经过多年沉淀已趋稳定，国家信息中心数据显示，美团外卖市场份额为62%，行业市场份额集中度进一步加剧。外卖平台持续改善用户体验，良性竞争实现行业共赢，将是消费者的共同期待。

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关键词：美团阿里饿了么

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