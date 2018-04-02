苹果折叠屏手机再进一步：柔性电池结构专利曝光

IT之家4月2日消息 根据IT之家此前报道，多方消息显示苹果正在研发可折叠屏手机。而要研发这样一款手机，对内部结构进行改造是肯定的了。其中，iPhone中的长条设计电池更是需要进行改进。

近日，苹果一项名为“柔性电池结构”（Flexible battery structure）的专利曝光。

从专利文档描述来看，苹果希望能够为iPhone配备一种新型电池，这种电池最大的特性就是具备一定的形变能力，也就是能弯曲甚至是折叠。此外，除了能够弯曲之外，还能通过弯曲电池延长续航时间。