微软2018年重组，这些人与事受到影响

前几日，微软宣布公司内部架构进行大调整，拆解多年来象征微软的Windows和设备部门，成立两个新部门——体验与设备部门、云与AI平台部门。对于此次重组，很多媒体都进行了报道，称微软的Windows时代落幕。

微软这次架构大调整，涉及到最核心的成员就是梅尔森。

特里·梅尔森（Terry Myerson）毕业于杜克大学，早年间创办了Interse公司，1997年被微软收购，他自己也加入了微软公司。在微软任职早期，他领导了微软企业邮箱Exchange。

2008年，当苹果的iPhone开始风靡之时，全面掌管微软的鲍尔默开始筹划布局移动市场。但是称霸桌面系统和PC多年的微软很难移动自己的脚步。2009年10月，Windows 7正式发布，并取得了不错的成绩，从客观角度看，这让微软在移动市场行动的步伐更加缓慢。

作为鲍尔默最为看重的业务，时任微软移动部门主管安迪·利斯(Andy Lees)请来梅尔森帮助重振移动部门，以消除iPhone的威胁。在此期间，梅尔森招募了多位重要助手，干掉了糟糕的Windows Mobile，在2010年重新搞了一个Windows Phone。

Windows Phone系统、Windows 8、Surface RT，加上后来收购诺基亚打造Lumia手机，都是鲍尔默推动微软走向移动市场的布局策略，在这个过程中，梅尔森也起到了重要的作用（当时诺基亚智能设备部门执行副总裁乔·哈洛（JoHarlow）与梅尔森是杜克大学的同学，有人透露梅尔森在微软与诺基亚达成合作协议这件事情中帮了大忙），梅尔森也因此得到了鲍尔默的器重，成为WP部门的总负责人。

从历史客观角度看，拥抱移动市场，将PC触屏化的初衷是好的，但在iOS和Android的生态夹持下，微软的在移动领域的梦想最终也没能实现。在这个过程中，移动部门主管利斯当了“替罪羊”。

2013年，微软进行架构大调整，连年获晋升的梅尔森在与Windows工程部门负责人朱莉·拉尔森-格林(Julie Larson-Green)的争夺中胜出，被任命为统一的Windows团队负责人。梅尔森将微软的核心Windows系统纳入麾下，成为微软公司中最赚钱的部门的主管。

2014年，鲍尔默下台，纳德拉上台，梅尔森继续掌管Windows和设备部门，包括Windows、Surface、Xbox、Windows服务器和HoloLens等多项业务，成为微软最核心的高管之一。

纳德拉上台之后，微软风向大变，不仅扔掉了诺基亚手机，还放弃了Windows Phone、Surface RT。主打“移动为先、云为先”的策略。之后，梅尔森领导的Windows和设备部门虽然推出了Windows 10的新产品，但Windows系统给微软带来的营收增长却遇到了瓶颈，导致其在微软内部的地位开始不断下降。加上Office与Azure在营收上的不断增长，Windows与设备部门最终被肢解，梅尔森也告别了工作21年的微软。

从微软历次的财报中看，Office业务和Azure云服务近年来都得到了快速的增长。在微软今年2月份公布的2018财年第二财季报中，企业级Office 365服务营收增长了41%，同时Azure云服务营收增长了98%，这两大块业务对微软财报做出了重大贡献。相比之下，Windows近两年的营收增长都在个位数。这也可以从根本上解释微软此次架构的变动。

▲图：特里·梅尔森（Terry Myerson）

梅尔森在离开微软的时候写到：

“我最喜欢的事情之一就是领导了Windows，并成为Windows的粉丝，尽管时光有好有坏。我喜欢你们的反馈，喜欢你们对Windows的热情。当我们做了伟大的工作的时候，喜欢你们的掌声鼓励，并推动我们做得更好。.......现在，我们有着接近7亿的Windows 10活跃用户，商业使用量年增长达到84%，......去年我们的部分业务收入超过80亿美元。"

在微软的重组之下，除了梅尔森的离开，新的部门对沈向洋领导的“AI与研究事业部”也将有很大影响。

从整体上看，微软此次架构变化，不管是体验与设备部门，还是云与AI平台部门，都在将微软的AI业务分散，力图将AI变为公司的基础能力。客观上看，这有利于微软公司利用AI推进“智能云和智能端”战略，但实际上未来沈向洋领导的5000人AI团队在产品的工程化、商业化上可能受限于以上两个新部门。

虽然微软在公告中称，沈向洋还是继续单独负责微软的人工智能与研发。据获悉，新成立的体验与设备部门负责人贾哈还会领导微软智能语音助手Cortana在Windows、Office等平台上的商业化运用。在微软的公告中，杰什·贾哈（Rajesh Jha）职权扩展，领导新成立的体验和设备部门，这个部门包括了设备业务部、Windows业务部、新体验与新技术业务部、企业移动与管理业务部。有业内人士表示，这样一来，原本由沈向洋整体负责的Cortana业务未来在商业化上面将没有太多的话语权。

另外，由于纳德拉的上台，这几年很多印度裔高管上位较快。新成立的体验和设备部门的贾哈正是印度人，之前他仅仅负责Office 365，但此次却负责了被拆解的Windows和设备部门的大部分业务。而云与AI平台新部门的负责人斯科特·格思里（Scott Guthrie）则是纳德拉之前掌管的云计算事业部的老部下。

总之，这是纳德拉掌管微软三年多以来对公司核心部门进行的最大一次改组。未来几年，以AI为基础的Azure云、Office将成为微软前进的两大引擎。