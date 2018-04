IT之家4月3日消息 在iPhone、谷歌安卓机兴起的那几年,关于安卓系统、安卓手机卡顿的说法不绝于耳,随着谷歌安卓系统的不断进化,智能手机的硬件配置急剧提升,安卓“卡顿慢”的说法已经渐渐立不住脚了。并且这对于谷歌翻译来说更是“不可接受”的。

IT之家发现,在谷歌翻译中文网站上,输入“安卓手机非常卡顿”、“安卓手机很卡顿”“谷歌机非常卡顿”时,谷歌翻译成英文会显示“Android Phone is very fast”“Google machine is very fast”等等。也就是说,“非常卡顿”变成了“very fast”,真实意思恰恰相反。

不过也有例外,比如“安卓很卡顿”......不过其翻译是Kardon,也就是哈曼卡顿的那个Kardon。看来“卡顿”对于谷歌来说来说真的很难。