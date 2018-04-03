重大！谷歌重新拆分搜索和AI部门，原负责人John Giannandrea将离任

对Google来说，无论区块链的概念炒得再火，今年的发展重点仍将是人工智能。

根据 The Information的报道，目前负责Google人工智能和搜索业务的主管约翰·詹南德雷亚（John Giannandrea）将于近日卸任，但仍将留在Google；在此基础之上，该部门也将重新分拆为单独的人工智能和搜索部门。

（图片来自：彭博社）

Google方面后来也确认，新的人工智能部门将由原Google大脑项目负责人杰夫·迪恩（Jeff Dean）掌管，而搜索业务部门则由现搜索工程大佬本·戈梅斯（Ben Gomes）负责。

（左图为杰夫·迪恩，右图为本·戈梅斯）

选择在此时将人工智能和搜索业务拆分，似乎预示着Google在下一阶段的发展中业务侧重点的变化。

就在两年前，Google才将搜索和人工智能部门进行合并，当时的主要目的是为了重点发展机器学习和人工智能技术，并将其与公司最重要的产品之一——搜索，融合在一起。

而约翰·詹南德雷亚当时的走马上任，也凸显了Google对这一新组成的业务部门的重视。在加入Google之前，他曾是Metaweb Technologies的联合创始人，之后该公司被Google收购，为后来Google知识图谱（Knowledge Graph）的搭建奠定了基础。

近几年，随着移动互联网的发展，靠搜索业务在PC时代奠定入口霸主地位的Google，正面临越来越多的挑战。不过凭借多年来在云服务和数据方面的优势，Google也逐渐通过“软硬结合”找到了自己在移动互联网时代的发展方式。

在2017年的Google I/O大会上，CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）提出，Google下一步要从“移动先行”向“AI先行”的方向转变（Mobile first to AI first）。

（图片来自：Anand Tech）

尽管从技术和应用场景的角度来看，人工智能仍处在一个比较早期的发展阶段，但不可否认的是，当它的技术足够成熟，并且和任何一个细分行业整合在一起，都将诞生前所未有的想象力。

对Google来说，目前人工智能技术发展已经比较成熟的领域，包括知识图谱、自然语言处理、语音及图像识别等，刚好是自己的强项，无论在人才储备还是技术研发方面，都有比较深厚的积累；再加上在用户数据方面的优势，Google的“AI先行”策略可以说是顺势而行且有备而来。

（图片来自：The Jakata Post）

这次把人工智能业务重新单独拆分出来，也显示出了Google在这方面的发展野心。虽然已卸任的詹南德雷亚接下来将负责什么业务仍未可知，但作为机器学习技术专家的他，或将重回技术研发的一线，继续为Google人工智能建立更深的护城河。