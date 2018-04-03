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DOTA2亚洲邀请赛主赛事开启，京东电竞主机直降千元

2018-4-3 14:30:39来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

IT之家4月3日消息 2018年DOTA2亚洲邀请赛今天进入主赛事第一日，京东游戏频道同步上线DOTA2主题商店，电竞主机直降1000，机械键盘低至99元，部分商品还可享免息优惠，特价商品数量有限，欲购从速：手机点此PC点此

DOTA2亚洲邀请赛，英文全称为DOTA2 Asia Championships，是由完美世界主办的年度DOTA2盛会。聚集来自全球顶尖的16支DOTA2职业战队于中国一决高下，只为冠绝东方。

小组赛赛制：十六支战队互相交手，五天内进行超过120场激烈对决。排名前八的队伍将晋级主赛事胜者组，第九至十二名的队伍将落入主赛事败者组。排名靠后的四支队伍全部淘汰出局，并列DOTA2亚洲邀请赛第13名。小组赛为BO1，同分判定胜负关系，特殊情况将进行加赛。

京东DOTA2电竞商店中的促销商品包含主机、游戏本、鼠标、键盘、耳机、显示器、投影仪、处理器、显卡等，部分单品具体优惠如下：

 京天 六核i7 8700K/GTX1080Ti独显 水冷DIY组装机，12999→11999元

 武极 新i7 8700/8G/华硕GTX1060 DIY组装机，限时秒杀5398元

 雷柏、达尔优、金河田、优派等机械键盘，99元秒杀

 武极 i5 7500/8G/GTX1060 5G DIY组装机，4999→4399元

 戴尔 灵越游匣Master15.6英寸游戏本(i5-7300HQ 8G 128GSSD+1T GTX1050Ti 4G独显)，6999→5998元

 极米 Z6 家用1080P投影仪（ 哈曼卡顿音响 人工智能 自动对焦 支持侧投 运动补偿），限时2799元

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此次促销将持续至DOTA2亚洲邀请赛结束（4月8日），其中不少优惠力度较大的商品都是限时或者限量，所以一般都是手慢无的节奏，有意剁手的朋友不要犹豫哟~

• 京东DOTA2神秘商店直达：手机点此 | PC点此

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关键词：京东精选DOTA2

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