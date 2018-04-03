408荣耀狂欢节开幕：V10低至2499元

IT之家4月3日消息 不久前，荣耀方面宣布，408荣耀狂欢节正式开幕，在华为商城、京东、天猫、苏宁同步开启，届时荣耀旗下相当多的产品都会有不同程度的优惠。



IT之家小编从荣耀狂欢节京东会场的介绍页面发现，狂欢节期间，多款荣耀手机均在降价销售中，包括荣耀畅玩7C、荣耀畅玩7A、荣耀9青春版等等，其中还包括了荣耀V10这款旗舰机型。作为目前V系列旗舰的最新机型，荣耀V10的降价相信能够吸引不少消费者的关注。目前包括荣耀V10、荣耀畅玩7X和荣耀9青春版在内三款机型均享受最高200元的优惠。

V10是去年年末在荣耀于北京工业大学体育馆举行的新品发布会上正式亮相的。截至目前，这款手机已获得7项CES大奖。与华为系列手机偏向于商务范不同的是，荣耀手机凭借着多彩机身受到了用户的喜爱，在V10上同样如此，荣耀为这款手机搭配了沙滩金、极光蓝、幻夜黑、魅丽红四种配色。

该机搭载麒麟970人工智能芯片，主打AI人工智能技术，所搭载的人工智能专用处理单元NPU在视觉、听觉、学习、认知、计算和决策方面大有建树，NPU在处理速度上，有25倍于CPU、4倍于GPU的表现，在图片处理方面更加突出，每秒能够处理33张图片。

IT之家实际体验发现，得益于强大的NPU，华为推出的这款软件能够十分迅速地对不同的语言文字进行翻译，同时还可以对语音进行翻译，适合外出旅游时遇到的语言不通的场景。

得益于麒麟970带来的强大AI性能，荣耀V10手机支持AI场景识别，可以根据场景的变化自动调节拍照参数，拥有“美食、绿植、花朵、夜景、日落、文字、雪景、猫、狗、人像、舞台、沙滩、蓝天”等13个场景。

另外值得一提的是，在NPU的加持下，荣耀V10还支持人脸识别和解锁，也支持抬手亮屏功能，甚至还支持防闭眼解锁。

狂欢节期间，这款机型限时优惠200元，最低2499元即可成交。

除荣耀V10，在这次狂欢节上，荣耀旗下各类产品均有不同程度优惠。荣耀畅玩7X 4GB+32GB低至1249元，最高配版本4GB+128GB直降200，仅需1799元即可入手。荣耀9 4GB+64GB入门版也只需1899元。荣耀旗下手环、蓝牙音箱、体脂秤等配件也在降价促销。

值得一提的是，昨日，荣耀在苏州举行了荣耀畅玩7A的发布会，该机搭载骁龙八核处理器，2/3GB内存+32GB机身存储，后置1300万+200万像素摄像头，前置800万像素自拍摄像头，主打全面屏、人脸识别和大音量扬声器。

同时，荣耀畅玩7A预装了基于安卓8.0的EMUI 8.0系统，内置3卡槽，同时支持双SIM卡和存储卡扩展，内置3000mAh电池。今日正式开售。

价格方面，该机提供幻夜黑，极光蓝和铂光金三种款式，2+32GB版售价799元，3+32GB版售价999元。

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荣耀畅玩7A京东商城购买地址：手机点此 | PC点此

京东荣耀狂欢节主会场：手机点此 | PC点此