你们口中的最牛动漫周边厂商，明天要在京东搞事情

进入21世纪以来，IT产业的飞跃式发展促进了多领域的效率提升和进步，而在人文社会方面更是壮大了之前被边缘化的亚文化圈子，游戏动漫的爆发与宅文化的盛行相互作用，使两者变得逐渐大众化，相关商机应运而生。

一般来说，当提到动漫周边产品时，大家通常会想到服饰、玩具或者图书、音像等产品，再高级点可能就是手办和相关定制品了。也就是说，动漫周边一般是先有动漫再有周边，不过对IT之家网友而言，似乎也有意外。



意外的原因就是这个了：

可能大家觉得这只是个玩笑或者段子，但实际上，他们说的还真有道理。因为《海尔兄弟》确实是海尔集团拍的→_→

不晓得大家是不是都知道上面这层关系，不过小编之前一直是很傻很天真地认为只是巧合而已。

虽然动画要比产品出的晚，但也不影响说海尔的产品都是动漫周边，因此上面热评的说法就没啥问题了。

公开财报显示，海尔集团2017年全球营业额2419亿元，当之无愧的“最牛动漫周边厂商”！

所以说，如果你家有件海尔大家电，你也可以跟别个吹，老子/娘也是花了几千块钱买了个周边，就是任性！

如果家里没有这种可以拿出去吹牛的实用周边也没关系，海尔明天要在京东搞促销，套购满额赠3D智能影院，空调洗衣机每满1000减100，上不封顶，夏天快要到了，能降温的动漫周边正好来一件。

废话不多说，活动地址猛戳后面的链接，海尔超级品牌日：手机点此 | PC点此

彩蛋：本文封面来自下面这个抱枕，大家可以猜一猜她是哪位小编的？

