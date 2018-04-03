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微信发布HC框架：解决手机“卡成狗”难题

2018-4-3 18:16:27来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家4月3日消息 随着智能手机的使用时间增加，用户或多或少都会面临App启动速度慢、图片加载速度慢、读取信息卡顿等问题，解决这个问题成为国内不少手机厂商尝试在手机ROM上努力的方向之一。

除了手机厂商之外，微信今天宣布，其开发的Hardcoder性能优化框架（以下简称HC框架）号称能够解决手机“卡成狗”的难题。

Hardcoder框架到底是什么？

HC框架是一套独立于安卓系统实现的通信框架，它让APP和厂商ROM能够实时“对话”了，目标就是充分调度系统资源来提升APP的运行速度和画质，切实提高大家的手机使用体验。通过它系统可以更好更快了解APP对手机资源的需求，让手机APP运行更流畅。

HC框架到底做了什么？

给APP“调兵遣将”的能力，让它能调度更多的系统能力来提高APP的运行速度；

让厂商的ROM成为“百晓通”，可以知道APP希望系统提升速度的场景，用来合理配置系统资源，节省成本。

集系统兼容性和应用通用性于一身

这样的一个通信框架还有一大优点，那就是像一件百搭的衣服，穿谁身上都合适

  • HC框架支持大部分Android系统，且不依赖于特定Android系统；

  • APP的功能和业务也不用依赖HC框架，用HC框架不会产生额外的负担；

  • 这个通信框架搭建好了之后，其他的APP也可以通过这一个通道和系统联系起来，进行优化、适配。

在微信的示例中，那些“只能在某个平台上使用”的问题没有出现。我们可以看到HC框架不用依赖于特定平台的接口，微信通过手机操作系统的Hardcoder service interface就能轻易调用手机硬件来优化自身的速度，提高整体的运作效率。

接入HardCoder框架时，不用担心该框架会和手机机型或系统不匹配的问题。HC框架的通道具有高兼容性和高适配性，这能力可以让APP和厂商ROM在实时“对话”的基础之上实现手机的更多功能与特性。

据微信官方数据，在实验室环境中测试，HardCoder框架表现不错：不仅将场景运行时间进行优化提速了10%，试验机器的微信卡顿的帧数也能大幅降低10% - 35%。

微信表示，Hardcoder框架已正式对所有厂商开放合作。

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关键词：微信Hardcoder框架

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