男孩骑单车被撞身亡，家属另案起诉ofo索赔761万

IT之家4月3日消息 2017年9月15日，上海发生了国内首起12岁以下儿童骑行共享单车死亡事件，2017年9月15日该案件在上海静安区人民法院第一法庭开庭审理。据悉，法院已对该案作出一审判决，由保险公司赔付男童家属55万余元。家属另案起诉ofo索赔761万余元，目前正在等待开庭。

2017年3月26日下午，11岁的高童（化名）与其他三个小伙伴，分别将已锁上但密码未打乱的ofo共享单车成功开锁，并骑行上路。当日13时37分许，四人骑行至天潼路、曲阜路、浙江北路路口时，高童与司机王某驾驶的号牌为沪D57982大型客车相撞，高童倒地并从该大型客车前侧进入车底遭碾轧，后经医院抢救无效于当日死亡。

2017年7月，高童家属起诉ofo所属的北京拜客洛克科技有限公司、肇事司机及车辆所属的汽车租赁公司、相关保险公司，要求被告赔偿死亡赔偿金、精神损害赔偿金等共计866万元，还要求静安法院判令ofo立即收回所有的机械密码锁具，并更换为使用完毕后必须锁住且儿童无法轻易打开的锁具。

2018年2月，原告对ofo所属的北京拜克洛克科技有限公司另案起诉。根据之前的诉请，原告请求法院判令ofo小黄车公司向原告赔偿死亡赔偿金61万余元及精神损害赔偿金700万元，共计761万余元。