Windows没了，微软活了

提到微软，人们首先想到的产品肯定是Windows——一个存在了将近30年的操作系统。现在，Windows“没了”，但微软还在。

微软Windows事业部负责人、供职微软长达21年的老臣特里·梅尔森（Terry Myerson）即将离职，微软近年来最大架构调整在社交媒体上炸开了锅。

梅尔森在 LinkedIn发表了一篇长长的博文，回顾了他在微软工作21年的点点滴滴，他将于数月内离职，在微软之外寻求新的篇章，并但并未透露具体去向。

▲微软官网Terry Myerson职位已经变为前Windows and Devices事业部负责人。

Windows没了，云和AI来了。

这次架构调整最大的变化就是Windows不再作为一个独立的事业部存在，Windows、Office、Surface、Xbox等核心业务并入体验及设备事业部，其它的零碎产品，归入新成立的云计算及人工智能平台事业部。

Windows是微软成长为科技行业巨无霸的根基，与Office一道至今仍处在绝对的垄断地位。上任CEO的第四年，萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）毫不犹豫地给它拆分重组了。

根据纳德拉的公开邮件，微软将会调整为三大事业部：体验及设备、云计算及人工智能平台、人工智能及研究。

首先是体验及设备事业部（Experience & Devices），微软的Office业务还在这里，但重心从桌面的软件转向了依赖云端的Office 365。最新的财报显示，Office 365企业业务营收增长41%。

其次是云计算及人工智能平台事业部（Cloud + AI），掌握着微软所有的商业智能和云计算企业级服务。

还有人工智能和研究事业部，由华人沈向洋领导，这也是此次架构调整中变动最小的部，负责微软人工智能等前沿基础技术的研究，加速技术研究的商业化进程。

在这里，Windows烟消云散，取而代之的是人工智能和云。新任CEO的改革进行到了第四年，终于彻底地改变了微软。

微软从大众面前消失了，但是离钱更近了

不过，纳德拉好像把微软给改“没”了。因为从消费者层面，微软的存在感在逐渐降低，无论是Windows系统的电脑，还是Office软件，更不用说Windows Phone了。

但是，微软比过去赚钱的能力更强了。回溯纳德拉上任以来的诸多调整不难发现，微软的重心开始更多地向商用和企业业务倾斜，更确切地说，是向云业务倾斜。

关于这位美国科技圈职权最高的印裔CEO，无论是在媒体上还是在与微软内部接触的过程中，我们都会听到这样一句评价：a Cloud guy。

这不是否定，而是称许。

在纳德拉治下，微软市值上涨了近三倍，突破7000亿美元。截止发稿时，微软市值为7027.6亿美元，为美国第三大上市公司，尽管近期市值曾被亚马逊短暂超越。

▲2013年至2018年微软股价变化，其中纳德拉自2014年2月起担任微软CEO。

在接替每次在大型活动上都大喊三声“Windows Windows Windows”的史蒂夫鲍尔默（Steve Balmer）成为新一任微软CEO之前，纳德拉负责微软Azure云服务。从财报来看，Azure已连续10个季度保持90%以上的高速增长。实际上这种高速增长的状态自纳德拉担任云业务负责人时就开始了，也成了他最终全面掌管微软的筹码。

而他上任后就立即将原本的Windows Azure更名为Microsoft Azure，迫不及待地让Windows消失。

上一个因为这种转变而给我们留下深刻印象的是蓝色巨人IBM。1990年代中期，郭士纳领导的IBM自救成了一个传奇。微软的这次转变从企业体量、转型力度之大等多个维度上来讲，都可以与之匹敌。

某种程度上来说，这次调整更像是从组织架构和管理层层面落实纳德拉在2017年5月份订立的新战略：

从“移动为先，云为先”转变为“智能云和智能端”。

和Azure比起来，Windows 10、Surface等消费类业务在财报中就表现平平了，增长率大多在个位数徘徊。同样以2018财年第二财季（2017.10.01-2017.12.31）来计，Surface业务收入增长1%，Windows OEM收入同比增长4%。

▲纳德拉在微软Build 2017上

这个行业不尊重传统，只尊重创新

此时回看2015年Build开发者大会，那个越来越酷的微软几乎成了它近年来最高光的时刻。那是它距离消费者最近的一次，也是纳德拉上任后“移动为先”战略被执行得最彻底的一次。

时任微软Windows事业部执行副总裁的梅尔森豪情满满地宣布Windows 10推广目标，三年10亿台设备。彼时Windows 8失败的阴云笼罩。

更激动人心的消息是，微软宣布了宏大的app生态扩张计划，兼容Android和iOS应用，也就是Project Astoria和Project Islandwood计划。

这些跨平台迁移、变相复制app生态的灵光乍现丝毫不亚于现在任何一个我们惊呼为黑科技的产物。当时“黑科技”这个词还没变得如今日般廉价。

当然，这两项计划最终因为内斗、技术实现、体验不佳等这样那样的原因而胎死腹中。“移动为先”策略开始大打折扣。在新书《刷新》中纳德拉毫不讳言71.3亿美元收购诺基亚是失败之举。

如今的它已经不再纠结于一城一池的得失，开始从应用端入手，以遍地开花之势布局移动端。现在你在苹果App Store和Google Play搜索微软开发的应用，都有多达近百款，从它所擅长的Office移动端，语音识别助手Cortana，再到日历、launcher等工具类应用均有覆盖。

如今，除了Windows和Office这两大垄断性的平台之外，微软还可以经由一系列堪称行业标杆的Surface和Xbox硬件设备直接触达普通用户。

▲Surface及硬件业务负责人，现微软首席产品官Panos Panay

其中，Surface作为一个诞生仅仅五年的业务，给曾经死气沉沉的PC行业带来了一个又一个创新的模版和对标标杆。得益于此，原Surface和硬件业务负责人Panos Panay任首席产品官，全权负责硬件业务和体验，其职责范围还覆盖了整合Windows、Office软硬件体验。职权调整有点类似于乔纳森开始担任首席设计官，全权负责软件和硬件设计、体验。

不过上面这些令我们兴奋不已的业务和产品仅仅是庞大的微软的一小部分。

至此，纳德拉花费四年时间摆脱历史包袱，徐徐图之，按照他自己的方式调教微软这个巨无霸，而这恰恰符合微软的长期利益。其实一切早就埋在了他2014年2月4日第一天就任微软CEO时的全员邮件中：

这个行业不尊重传统，只尊重创新。

最终他用肢解Windows的方式完成了对微软的彻底刷新，并在此次大重组的全员邮件中重申：