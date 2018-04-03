苹果自研处理器2020年将至，Intel和AMD的二人转恐怕要结束了

今年一月份的时候，不少媒体报道「苹果公司正在研发3款搭载自研芯片Mac电脑」。从相关资料来看，那次苹果要采用的所谓自研芯片，实际上是协处理器，简单来讲就是帮助中央处理器完成一些特定任务的处理器，而非我们想象中类似于Intel处理器一样的芯片。

所以从苹果公司本身来讲，那次的报道其实并不算是新闻，用「日常操作」来描述要更加合适一些。谈到这里，可能多多少少有些让人失望，毕竟Intel和AMD的二人转已经上演了多年，这块细分市场已经变得索然无味。

时隔几个月之后，这次主角终于变成了「中央处理器」。援引彭报社的相关报道，苹果正在进行一项内部代为Kalamata的计划，其目的是让包括Mac、iPhone、iPad等设备在使用体验更加流畅，同时实现无缝衔接。

按照相关介绍，苹果公司预计最快将于2020年开始在Mac电脑中采用自家生产的中央处理器，从而摆脱对英特尔的依赖。不过目前苹果官方并没有对此给予回复，彭报社也称，目前这项计划依旧处于早期阶段，依旧存在被放弃或者延迟的可能性。

那么，苹果是否有可能在2020年推出自己的桌面级处理器来打破当前的秩序呢？

站在围观者的角度，我们是希望苹果去做这件事情的。首先从行业的角度来看，苹果加入到处理器供应商的行列中，很有可能打破现有的格局，来刺激行业更快的向前推进。同时之于产品本身，苹果能够在性能等各方面带来哪些不一样的改变，是令人期待的。

但事实上无论是乔布斯时代还是如今库克掌管的苹果，这家公司从来遵循的法则都是利益最大化。坦率来讲，曾经由于经费支出而放弃研究处理器的情况，对于如今的苹果来讲已经不是问题。理论上，如果苹果下定决心推倒一些现有的机制，去自研处理器是可行的。

而让苹果做出这个决定的关键因素大概只有一个：商业价值有多大。根据调研机构IDC发布的2017年全球PC出货量数据显示，去年苹果的整体销量在2000万台左右，惠普、联想和戴尔的PC销量则分别为5880万、5480万和4180万台。

▲图片来自苹果官方

一个现实的情况是，PC行业走到今天，市场已经接近饱和状态。未来苹果想要获得更高的市场份额，无疑需要去从其它传统PC厂商中「抢用户」。

如果苹果在接下来的一两年内能够实现出货量的大幅度增长，并且这种增长势头可以得以保持，摆在它面前的市场还有很大的可占空间，可以为其带来非常可观的业绩收入。

但假如接下来它的出货量曲线开始走下坡路或者原地不动，也意味着投入大量财力物力去自研处理器这件事情将面临非常大的风险。这可能也是为什么报道中会说「该计划有可能被放弃或者延迟」的主要原因。

▲图片来自苹果官方

当然，之于产品本身，拥有自家处理器意味着苹果在进行产品规划的时候能够拥有更高的自主权，这一点是非常重要的。

与诸如联想、惠普等其它PC厂商有所不同的是，由于苹果产品线相对较少，同时一直保持固定的更新频率，不会跟着英特尔全新处理器的发布节奏走，这也导致其在硬件配置方面不可避免的会遇到一些尴尬。

以2016款MacBook Pro为例，由于它的出货时间和英特尔第七代处理器发生了重叠，也因此不得不选择第六代酷睿处理器。

总结来看，苹果自研处理器无论是对于整个行业还是用户而言都将带来积极的意义，但最终这件事情能够得以实现，依旧是一个未知数。正如前边我们提到的，未来两年Mac在市场的表现如何可能将很大程度上决定苹果是否会采用自己的处理器芯片。

但有一个不确定的因素是，苹果内部对于自己做处理器这件事情的评估结果是怎样的。如果他们只立足于长远角度，认为这样做能够帮助其产品赢得更好的市场销量，那么在2020年采用自家处理器芯片也是有可能发生的。

所以苹果是否会摆脱英特尔转而自己去做处理器，最终可能演变成其高层对于选择「当下」和「未来」之间的博弈。