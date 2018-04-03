雷军赞CDR是很好的政策创新，但拒谈小米是否参与

4月3日消息，据国外媒体报道，中国鼓励阿里巴巴集团等科技巨头在国内上市的CDR（中国存托凭证）试点计划正获得颇为积极的初期反响，这预示着它们的股票可能不久以后就会登陆A股。该计划也获得了小米联合创始人兼首席执行官雷军的支持。

小米对于允许海外上市企业在中国发行CDR的举措表示支持。据称，他的公司正在筹备IPO（首次公开招股），这可能会成为自2014年阿里巴巴250亿美元IPO以来规模最大的一宗IPO。

“这是一个很好的主意，一项很好的政策创新。”雷军在接受采访时说道。对于自己的公司的IPO计划和它是否会发行CDR，他拒绝发表评论。

中国如今拥有了一些处在全球增长最快、最有价值的科技公司行列的企业，但BAT百度、阿里巴巴和腾讯都不是在大陆本土上市。推出CDR旨在将这些股票带回国内市场，由于本土的消费者更加了解它们的产品，它们的估值可能会得到提升。中国国务院上周五公布了试点计划，距离该想法被公开才不到一个月——足以证明政府的热忱。

CDR试点将适用于在海外上市并且市值超过2000亿元人民币（约合320亿美元）的公司。它对于其它的一些公司来说也是一条相对简单的上市路径，包括估值超过200亿元人民币且营收达30亿元人民币的私营公司，以及快速增长的、从事先进技术领域并具有领先优势的非上市公司。

阿里巴巴也对CDR表示支持，但正在等待新计划进一步明晰化。

“自从我们在美国上市以来，我们已经说过，如果法规允许，我们会考虑在中国上市，”阿里巴巴发言人Katie Lee说。

中国国际金融公司的分析师估计，可能有35家海外上市的私营公司符合条件，预计他们将最多筹集1.5万亿元人民币的融资。他们的报告指出，小米、阿里巴巴旗下的蚂蚁金服、滴滴出行、美团点评等创业公司可能也是试点计划的一部分。

包括在香港上市的腾讯和在纽约上市的百度在内的多家公司均曾表态会考虑CDR。在上个月两会举行期间，有几家公司也表示支持国内上市，包括网易和58同城。

雷军说，中国科技公司在海外上市的其中一个原因是，它们的风险投资者是用美元投资。要向有限合伙人返回资金，它们需要在海外上市。通过允许在内地和海外两地上市，CDR计划会解决该问题。

“一些创新型创业公司得到了美元基金的投资，之前的法规使得它们无法或者很难在中国大陆上市。”雷军指出，“而CDR则为那些独角兽和超级独角兽提供了在中国上市的机会。”

他拒绝评论小米是否准备发行CDR。

小米的早期投资者包括Qualcomm Ventures和IDG Capital。据说该公司将最快在今年准备IPO——目的地很可能是香港。它已经选择了摩根士丹利、高盛集团和其他国际银行作为IPO的承销商，其估值可能高达1000亿美元。

小米目前主要专注于发展中国家，不过该公司说未来它也会进入美国市场。